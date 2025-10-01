Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 01.10.2025 (обновлено: 15:00 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/dtp-2045562176.html
В Воронеже автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Воронеже автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2025
В Воронеже автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в ДТП в Воронеже, где автобус въехал в стоящий автомобиль "Форд Транзит", сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:32:00+03:00
2025-10-01T15:00:00+03:00
происшествия
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045563481_0:412:576:736_1920x0_80_0_0_847b2be23391f3ab31e45e19111ae153.jpg
https://ria.ru/20250902/dtp-2013819574.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045563481_0:358:576:790_1920x0_80_0_0_7320cbcc6df5eac5080d19dfd0e38601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В ДТП с автобусом в Воронеже пострадали 6 человек

© ГУ МВД России по Воронежской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Воронеже
На месте ДТП с участием автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© ГУ МВД России по Воронежской области
На месте ДТП с участием автобуса в Воронеже
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП в Воронеже, где автобус въехал в стоящий автомобиль "Форд Транзит", сообщили в УМВД России по региону.
"Водитель автобуса "ПАЗ Вектор", 66-летний местный житель, двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону улицы Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на стоящий автомобиль "Форд Транзит". В результате дорожно-транспортного происшествия, шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
Последствия столкновения двух автобусов на улице Грина в Северном Бутово в Москве, 6 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
2 сентября, 13:01
 
ПроисшествияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала