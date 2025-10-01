ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу украинских войск во время ротации противника на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения воздушной разведки операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был обнаружен пикап с живой силой ВСУ , осуществлявший ротацию на передовых позициях. Прямым ударом беспилотника транспортное средство вместе с личным составом противника было уничтожено, что позволило сорвать планы ВСУ и обеспечить тактическое преимущество нашим мотострелковым подразделениям на данном участке фронта", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что операторы дронов дивизии нейтрализовали украинского военнослужащего, пытавшегося заминировать позиции перед линией российских подразделений.

"Цель была поражена сбросом с дрона до того, как противник успел установить мины. Это позволило российским военнослужащим безопасно продвинуться вперёд без потерь", — добавили в Минобороны.