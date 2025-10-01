https://ria.ru/20251001/drony-2045566981.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу украинских войск во время ротации... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:02:00+03:00
2025-10-01T10:02:00+03:00
2025-10-01T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
https://ria.ru/20251001/dnr-2045566503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили дронами пикап ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу украинских войск во время ротации противника на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе проведения воздушной разведки операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был обнаружен пикап с живой силой ВСУ
, осуществлявший ротацию на передовых позициях. Прямым ударом беспилотника транспортное средство вместе с личным составом противника было уничтожено, что позволило сорвать планы ВСУ и обеспечить тактическое преимущество нашим мотострелковым подразделениям на данном участке фронта", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что операторы дронов дивизии нейтрализовали украинского военнослужащего, пытавшегося заминировать позиции перед линией российских подразделений.
"Цель была поражена сбросом с дрона до того, как противник успел установить мины. Это позволило российским военнослужащим безопасно продвинуться вперёд без потерь", — добавили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что применение FPV-дронов позволяет эффективно выявлять и уничтожать живую силу и технику противника, снижая угрозу для наступающих подразделений.