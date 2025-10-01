Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 01.10.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу украинских войск во время ротации... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили дронами пикап ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу украинских войск во время ротации противника на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе проведения воздушной разведки операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был обнаружен пикап с живой силой ВСУ, осуществлявший ротацию на передовых позициях. Прямым ударом беспилотника транспортное средство вместе с личным составом противника было уничтожено, что позволило сорвать планы ВСУ и обеспечить тактическое преимущество нашим мотострелковым подразделениям на данном участке фронта", — говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
09:59
Кроме того, отмечается, что операторы дронов дивизии нейтрализовали украинского военнослужащего, пытавшегося заминировать позиции перед линией российских подразделений.
"Цель была поражена сбросом с дрона до того, как противник успел установить мины. Это позволило российским военнослужащим безопасно продвинуться вперёд без потерь", — добавили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что применение FPV-дронов позволяет эффективно выявлять и уничтожать живую силу и технику противника, снижая угрозу для наступающих подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
