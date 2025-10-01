https://ria.ru/20251001/dron-2045688680.html
Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 01.10.2025
Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2025
Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами
Над Брянской, Курской и Белгородской областями уничтожили 12 беспилотников