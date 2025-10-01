Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 01.10.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы
Пять взрывов прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:11:00+03:00
2025-10-01T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия
В небе над Донецком прогремели взрывы

В небе над Донецком прогремели пять взрывов

Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Пять взрывов прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 19.45 и 19.50 мск в небе над Донецком прозвучало пять мощных взрывов. Они были слышны в разных районах города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.10.2025
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на Украине Донецк Россия
 
 
