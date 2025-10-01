https://ria.ru/20251001/donetsk-2045728637.html
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
Пять взрывов прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:11:00+03:00
2025-10-01T21:11:00+03:00
2025-10-01T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045673056.html
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели пять взрывов