В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи - РИА Новости, 01.10.2025
18:07 01.10.2025 (обновлено: 18:19 01.10.2025)
В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи
В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи - РИА Новости, 01.10.2025
В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории ДНР на фоне засухи, повлекшей за собой гибель посевов сельскохозяйственных культур с июня 2025 года, следует из РИА Новости, 01.10.2025
донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи

На территории ДНР ввели режим ЧС из-за засухи

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории ДНР на фоне засухи, повлекшей за собой гибель посевов сельскохозяйственных культур с июня 2025 года, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.
"Постановляю: признать обстановку, сложившуюся на территории ДНР с 10 июня 2025 года в результате возникновения опасного агрометеорологического явления (почвенной засухи), повлекшую гибель посевов сельскохозяйственных культур, чрезвычайной ситуацией... Ввести со дня вступления в силу настоящего указа до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайной ситуации" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы региона.
Исходя из указа, уставлен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Руководителем ликвидации ЧС назначен зампредседателя правительства ДНР и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Контроль исполнения указа Пушилин оставил за собой, отмечается в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 июня 2025 года.
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
