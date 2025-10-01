https://ria.ru/20251001/dnr-2045696200.html
В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории ДНР на фоне засухи, повлекшей за собой гибель посевов сельскохозяйственных культур с июня 2025 года, следует из РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:07:00+03:00
2025-10-01T18:07:00+03:00
2025-10-01T18:19:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории ДНР на фоне засухи, повлекшей за собой гибель посевов сельскохозяйственных культур с июня 2025 года, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.
"Постановляю: признать обстановку, сложившуюся на территории ДНР
с 10 июня 2025 года в результате возникновения опасного агрометеорологического явления (почвенной засухи), повлекшую гибель посевов сельскохозяйственных культур, чрезвычайной ситуацией... Ввести со дня вступления в силу настоящего указа до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайной ситуации" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте
главы региона.
Исходя из указа, уставлен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Руководителем ликвидации ЧС назначен зампредседателя правительства ДНР и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Контроль исполнения указа Пушилин
оставил за собой, отмечается в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 июня 2025 года.