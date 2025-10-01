В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории ДНР на фоне засухи, повлекшей за собой гибель посевов сельскохозяйственных культур с июня 2025 года, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.

"Постановляю: признать обстановку, сложившуюся на территории ДНР с 10 июня 2025 года в результате возникновения опасного агрометеорологического явления (почвенной засухи), повлекшую гибель посевов сельскохозяйственных культур, чрезвычайной ситуацией... Ввести со дня вступления в силу настоящего указа до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайной ситуации" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы региона.

Исходя из указа, уставлен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Руководителем ликвидации ЧС назначен зампредседателя правительства ДНР и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Контроль исполнения указа Пушилин оставил за собой, отмечается в документе.