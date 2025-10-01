https://ria.ru/20251001/dnr-2045566503.html
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
Военнослужащие мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили два... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:59:00+03:00
2025-10-01T09:59:00+03:00
2025-10-01T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
Мотострелки "Юга" уничтожили 2 пункта управления БПЛА и склад провизии ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили два пункта управления беспилотниками и склад провизии украинских войск на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка два пункта управления беспилотниками ВСУ
. По выявленным координатам был нанесён огневой удар расчётами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и беспилотным летательным аппаратом "Молния-2". Обе цели уничтожены", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что операторы БПЛА дивизии выявили замаскированный капонир со складом провизии для украинских подразделений в том же районе.
"По складу было нанесено прицельное поражение с применением БПЛА "Молния-2", объект уничтожен", — дополнили в Минобороны.
В группировке подчеркнули, что подобные действия позволяют наносить ущерб инфраструктуре снабжения противника и лишать его передовые подразделения возможности эффективной обороны.