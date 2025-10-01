Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 01.10.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
Военнослужащие мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили два...
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР

Мотострелки "Юга" уничтожили 2 пункта управления БПЛА и склад провизии ВСУ в ДНР

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили два пункта управления беспилотниками и склад провизии украинских войск на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка два пункта управления беспилотниками ВСУ. По выявленным координатам был нанесён огневой удар расчётами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и беспилотным летательным аппаратом "Молния-2". Обе цели уничтожены", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что операторы БПЛА дивизии выявили замаскированный капонир со складом провизии для украинских подразделений в том же районе.
"По складу было нанесено прицельное поражение с применением БПЛА "Молния-2", объект уничтожен", — дополнили в Минобороны.
В группировке подчеркнули, что подобные действия позволяют наносить ущерб инфраструктуре снабжения противника и лишать его передовые подразделения возможности эффективной обороны.
