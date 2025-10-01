ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили два пункта управления беспилотниками и склад провизии украинских войск на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

« "В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка два пункта управления беспилотниками ВСУ . По выявленным координатам был нанесён огневой удар расчётами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и беспилотным летательным аппаратом "Молния-2". Обе цели уничтожены", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что операторы БПЛА дивизии выявили замаскированный капонир со складом провизии для украинских подразделений в том же районе.

"По складу было нанесено прицельное поражение с применением БПЛА "Молния-2", объект уничтожен", — дополнили в Минобороны.