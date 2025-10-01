Рейтинг@Mail.ru
22:05 01.10.2025
В Днепропетровске начались перебои со светом, сообщают СМИ
Перебои со светом начались в Днепропетровске на Украине после яркой вспышки в небе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2025
Яркая вспышка в небе в Днепропетровске
"В небе Днепра была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В Днепропетровске начались перебои со светом, сообщают СМИ

В Днепропетровске начались перебои со светом после яркой вспышки в небе

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Перебои со светом начались в Днепропетровске на Украине после яркой вспышки в небе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В небе Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщил, что повреждений или замыканий в электросети или на энергообъектах города не фиксировали.
