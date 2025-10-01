https://ria.ru/20251001/dnepropetrovsk-2045733966.html
В Днепропетровске начались перебои со светом, сообщают СМИ
Перебои со светом начались в Днепропетровске на Украине после яркой вспышки в небе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2025
Яркая вспышка в небе в Днепропетровске
"В небе Днепра была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В Днепропетровске начались перебои со светом после яркой вспышки в небе