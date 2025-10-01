Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ в Запорожской области, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.