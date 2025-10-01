Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 01.10.2025 (обновлено: 12:23 01.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ в Запорожской области, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2025
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ в Запорожской области, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Степовое Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
