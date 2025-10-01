https://ria.ru/20251001/dmitriev-2045543957.html
Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом, считает Дмитриев
Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом, считает Дмитриев - РИА Новости, 01.10.2025
Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что глобальные... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:11:00+03:00
2025-10-01T05:11:00+03:00
2025-10-01T05:11:00+03:00
сша
россия
сан-франциско
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035481847_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_be08352dea437dd35739b841ea8eef7c.jpg
https://ria.ru/20251001/dmitriev-2045543605.html
сша
россия
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035481847_0:397:960:1117_1920x0_80_0_0_81a42d3eabce7753b320b1db37306c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сан-франциско, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Сан-Франциско, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом, считает Дмитриев
Дмитриев: глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом