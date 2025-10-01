Рейтинг@Mail.ru
Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом, считает Дмитриев - РИА Новости, 01.10.2025
05:11 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/dmitriev-2045543957.html
Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом, считает Дмитриев
сша
россия
сан-франциско
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
сан-франциско
сша, россия, сан-франциско, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Сан-Франциско, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом.
"Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию с видеозаписью, на которой президент США Дональд Трамп заявляет, что Штаты подвергаются "вторжению изнутри".
Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, заявив, что "это тоже война".
СШАРоссияСан-ФранцискоКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
