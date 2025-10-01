Дмитриев назвал анонимные аккаунты "Википедии" элементами ложных нарративов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает элементами машины ложных нарративов анонимные каналы в "Википедии" из числа 62 наиболее влиятельных, о которых рассказал сооснователь онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгер.