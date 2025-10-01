Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал анонимные аккаунты "Википедии" элементами ложных нарративов
01.10.2025
Дмитриев назвал анонимные аккаунты "Википедии" элементами ложных нарративов
Дмитриев назвал анонимные аккаунты "Википедии" элементами ложных нарративов
2025
Дмитриев назвал анонимные аккаунты "Википедии" элементами ложных нарративов

Дмитриев назвал машиной ложных нарративов анонимные аккаунты в Википедии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает элементами машины ложных нарративов анонимные каналы в "Википедии" из числа 62 наиболее влиятельных, о которых рассказал сооснователь онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгер.
"Все это элементы машины ложных нарративов, которые раскрываются шаг за шагом", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию предпринимателя Илона Маска, который, в свою очередь, заинтересовался записью Сэнгера, заявившего, что из этих 62 влиятельных аккаунтов 85% - анонимны.
В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" после публикации, где консервативного активиста Чарли Кирка назвали "белым националистом".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Маск заявил, что его ИИ-компания перепишет "Википедию"
