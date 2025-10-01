"Европа продолжает эскалацию, но не понимает, почему ситуация с безопасностью ухудшается. Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?" — написал Дизен.



Накануне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.



Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".