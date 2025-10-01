Рейтинг@Mail.ru
На Западе поразились заявлению премьера Дании об Украине - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 01.10.2025 (обновлено: 16:02 01.10.2025)
На Западе поразились заявлению премьера Дании об Украине
На Западе поразились заявлению премьера Дании об Украине - РИА Новости, 01.10.2025
На Западе поразились заявлению премьера Дании об Украине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине. В интервью Financial... РИА Новости, 01.10.2025
На Западе поразились заявлению премьера Дании об Украине

Профессор Дизен раскритиковал заявление премьера Дании Фредериксен об Украине

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине.

В интервью Financial Times она заявила, что ситуация в Европе напоминает ей ситуацию в межвоенный период 20-го века, когда континент сталкивался с теми же угрозами, что и сегодня из-за конфликта на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана
09:52
"Европа продолжает эскалацию, но не понимает, почему ситуация с безопасностью ухудшается. Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?" — написал Дизен.

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.

Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
08:39
 
