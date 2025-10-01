"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Сибсельмаш" в четвертьфинале Кубка России по хоккею с мячом и вышло в следующий раунд турнира.

Встреча "Финала восьми", которая прошла в среду в Москве, завершилась победой "Динамо" со счетом 10:2. В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (34, 53 и 58-я минуты), дубли на счету Романа Дарковского (13, 64) и Марата Шарипова (43, 67), также голами отметились Дмитрий Ширяев (23), Виктор Чернышев (28) и Степан Зыков (88). В составе "Сибсельмаша" мячи забили Павел Рязанцев (50) и Антон Шевцов (72).