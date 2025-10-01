https://ria.ru/20251001/dinamo-2045735458.html
"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом
Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Сибсельмаш" в четвертьфинале Кубка России по хоккею с мячом и вышло в следующий раунд турнира.
"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Сибсельмаш" в четвертьфинале Кубка России по хоккею с мячом и вышло в следующий раунд турнира.
Встреча "Финала восьми", которая прошла в среду в Москве, завершилась победой "Динамо" со счетом 10:2. В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (34, 53 и 58-я минуты), дубли на счету Романа Дарковского (13, 64) и Марата Шарипова (43, 67), также голами отметились Дмитрий Ширяев (23), Виктор Чернышев (28) и Степан Зыков (88). В составе "Сибсельмаша" мячи забили Павел Рязанцев (50) и Антон Шевцов (72).
В полуфинале "Динамо" 4 октября встретится с хабаровским "СКА-Нефтяником".