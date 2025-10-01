Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы и Европарламента обсудили конфликт на Украине
18:27 01.10.2025
Депутаты Госдумы и Европарламента обсудили конфликт на Украине
Депутаты Госдумы и Европарламента обсудили конфликт на Украине
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европарламент
фернан картайзер
россия
в мире, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европарламент, фернан картайзер
В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Европарламент, Фернан Картайзер
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы и Европарламента на встрече в режиме ВКС обсудили конфликт на Украине и восстановление взаимодействия РФ со странами Европы, сообщила пресс-служба комитета Госдумы по международным делам.
Члены комитета Государственной думы по международным делам провели встречу с депутатами Европарламента в режиме ВКС, в обсуждении приняли участие европарламентарии от Австрии, ФРГ, Болгарии и Люксембурга во главе с Фернаном Картайзером.
Как заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, фактически речь идет о частичной разморозке контактов с представителями Европейского парламента и возобновлении диалога, прерванного в 2014 году.
"Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной думы после перерыва в 11 лет. Хотел бы выразить слова искренней признательности и уважения за смелость и открытый диалог", – сказал Слуцкий.
Отмечается, что евродепутаты подняли вопрос конфликта на Украине и путей его урегулирования.
Слуцкий подробно изложил российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричины начала СВО, указав на готовность РФ к мирным переговорам.
"Вопрос обсуждался, в том числе на встрече президентов РФ и США на Аляске. Идет диалог, и мы рассчитываем на его конструктивное развитие. Видим угрозу национальной безопасности в стремлении Украины вступить в НАТО, государства-члены которого создали антироссийский плацдарм на Украине и продолжают вести прокси-войну с ее территории против России. Наша задача в том, чтобы киевский нацистский режим перестал угрожать русским в первую очередь. У нас не оставалось другого выхода, кроме как отреагировать на геноцид жителей Донбасса со стороны последователей Бандеры и Шухевича и начать СВО. Но мы готовы к переговорам и реальным шагам по достижению мира и устранению первопричин конфликта", – отметил глава комитета.
В пресс-службе комитета отметили, что представители ЕП интересовались позицией российских парламентариев о возможности восстановления взаимодействия России с европейскими странами, в том числе в сфере экономики и взаимной торговли.
Как пояснил Слуцкий, именно противоправные антироссийские санкции препятствуют нормализации сотрудничества, и от этого страдают европейские потребители.
"Россия вполне успешно развивает экономические и торговые контакты со странами глобального большинства, а в Европе образовалась большая проблема с энергетикой", - добавил парламентарий.
Он напомнил, что, в частности, газораспределительная аппаратура Германии рассчитана на российский газ, на так называемые тяжелые фракции природного газа.
"Это оборудование находится в десятках городов ФРГ, обеспечивая годами и десятилетиями энергетическую безопасность. Отказ от российского газа привел к очень негативным последствиям. Но не Россия в этом виновата. Мы считаем, что приверженные здравому смыслу представители Европейского парламента могли бы выступить инициаторами возвращения к экономическому сотрудничеству и энергетического баланса", – подчеркнул Слуцкий.
Председатель комитета заверил, что российские депутаты готовы к открытому, равноправному и взаимоуважительному диалогу с европарламентариями.
"Сегодняшняя встреча первая в новом регулярном формате общения, который можно считать перезапущенным и уже действующим", – заключил он.
Со своей стороны Картайзер напомнил, что уже посещал с визитом Россию в мае этого года и тогда была достигнута договоренность о продолжении контактов в режиме ВКС.
В мире Россия Леонид Слуцкий (политик) Госдума РФ Европарламент Фернан Картайзер
 
 
