Херсонские власти сообщили подробности атаки на депутата в Новой Каховке

"Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев был ранен охотившимся за ним FPV-дроном. Депутату не хватило всего полутора метров, чтоб скрыться в убежище. Состояние очень тяжелое. Медики борются за его жизнь. У него минно-взрывная травма, сильные повреждения спины. Вместе с депутатом при ударе вражеского БПЛА ранения получили еще две местные жительницы", - сообщили в пресс-службе.