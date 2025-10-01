Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти сообщили подробности атаки на депутата в Новой Каховке - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 01.10.2025 (обновлено: 11:15 01.10.2025)
Херсонские власти сообщили подробности атаки на депутата в Новой Каховке
Херсонские власти сообщили подробности атаки на депутата в Новой Каховке
Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев не успел забежать в убежище и был ранен ударом FPV-дрона в спину, также пострадали две местные... РИА Новости, 01.10.2025
Херсонские власти сообщили подробности атаки на депутата в Новой Каховке

Раненному главе совета депутатов Новой Каховки не хватило 1,5 м до убежища

ГЕНИЧЕСК, 1 окт - РИА Новости. Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев не успел забежать в убежище и был ранен ударом FPV-дрона в спину, также пострадали две местные пенсионерки, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области.
Леонтьев пострадал утром при атаке вражеского дрона "Баба-Яга", сейчас он в тяжёлом состоянии в больнице, сообщил ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев был ранен охотившимся за ним FPV-дроном. Депутату не хватило всего полутора метров, чтоб скрыться в убежище. Состояние очень тяжелое. Медики борются за его жизнь. У него минно-взрывная травма, сильные повреждения спины. Вместе с депутатом при ударе вражеского БПЛА ранения получили еще две местные жительницы", - сообщили в пресс-службе.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
