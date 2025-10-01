Бойцы "Запада" поздравили Сухопутные войска с праздником

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" в День Сухопутных войск, готовясь к выполнению задач на полигоне в зоне спецоперации, поздравили всех с праздником.

"Сегодня у нас праздник - День Сухопутных войск России . Поздравляю всех военнослужащих с данным праздником, несмотря на праздник, наши поздравления несут боевую службу, продолжают выявлять задачи на линии ЛБС и мы также ведем занятия, подготавливаем личный состав к выполнению боевых задач", - сказал РИА Новости замкомандира 1428-го полка 20-й армии группировки войск "Запад" с позывным "Брянск".

"Сегодня у нас праздничная дата - День Сухопутных войск, мы отмечаем его здесь на полигоне, а ребята отмечают этот праздник на линии боевого соприкосновения. Всех поздравляю с праздником", - сказал военнослужащий группировки с позывным "Мариуполь".