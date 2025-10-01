https://ria.ru/20251001/delo-2045702098.html
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов - РИА Новости, 01.10.2025
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов
Против застройщика мемориала "Курская битва" возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Курской области. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:26:00+03:00
2025-10-01T18:26:00+03:00
2025-10-01T18:59:00+03:00
происшествия
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999156739_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_54e3cc87b05686842c5ea12e7996ffc7.jpg
https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999156739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56e5af2801706933add1ee921eaf2e80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов
Застройщика мемориала "Курская битва" обвинили в уклонении от уплаты налогов
КУРСК, 1 окт — РИА Новости. Против застройщика мемориала "Курская битва" возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Курской области.
«
"В отношении должностного лица ООО "Управление капитального строительства" возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В отношении общества инициирована процедура банкротства", — отметили там.
Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
Как сообщила агентству прокуратура региона, ведомство направило в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с компании-застройщика в пользу бюджета более миллиарда рублей.
Уточняется, что исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении суда.