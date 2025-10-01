Рейтинг@Mail.ru
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов
18:26 01.10.2025 (обновлено: 18:59 01.10.2025)
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов
Против застройщика мемориала "Курская битва" возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Курской области.
На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов

КУРСК, 1 окт — РИА Новости. Против застройщика мемориала "Курская битва" возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Курской области.
«

"В отношении должностного лица ООО "Управление капитального строительства" возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В отношении общества инициирована процедура банкротства", — отметили там.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
Как сообщила агентству прокуратура региона, ведомство направило в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с компании-застройщика в пользу бюджета более миллиарда рублей.
Уточняется, что исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении суда.
