На застройщика мемориала "Курская битва" завели дело о неуплате налогов

КУРСК, 1 окт — РИА Новости. Против застройщика мемориала "Курская битва" возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Курской области.

"В отношении должностного лица ООО "Управление капитального строительства" возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В отношении общества инициирована процедура банкротства", — отметили там.

Как сообщила агентству прокуратура региона, ведомство направило в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с компании-застройщика в пользу бюджета более миллиарда рублей.