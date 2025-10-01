Рейтинг@Mail.ru
Жителя Алтая обвинили в оправдании уничтожения органов госвласти - РИА Новости, 01.10.2025
08:11 01.10.2025
Жителя Алтая обвинили в оправдании уничтожения органов госвласти
Жителя Алтая обвинили в оправдании уничтожения органов госвласти
алтайский край
рубцовск
россия
общество
алтайский край, рубцовск, россия, общество
Алтайский край, Рубцовск, Россия, Общество
Жителя Алтая обвинили в оправдании уничтожения органов госвласти

Жителя Алтая обвинили в оправдании уничтожения органов госвласти РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 окт - РИА Новости. Житель города Рубцовска Алтайского края попал под уголовное расследование после оправданий действий, направленных на уничтожение органов госвласти России, сообщает пресс-служба УФСБ региона.
"Установлено, что житель города Рубцовска Алтайского края, 1997 года рождения, посредством мессенджера оправдывал действия, направленные на уничтожение органов государственной власти Российской Федерации. УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет" УК России", - сообщили в ведомстве.
Алтайский крайРубцовскРоссияОбщество
 
 
