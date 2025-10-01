СМИ: главы Минфинов стран G7 обсудили усиление давления на Россию

ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Министры финансовы стран G7 провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой обсуждалось усиление давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, передает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского ведомства Кацунобу Като.
Ранее агентство Блумберг передавало, что G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине. В проекте заявления, на которое ссылалось издание, говорится, что страны G7 работают над целым рядом вариантов, которые включают новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность, а также нацелены на страны и организации, которые якобы помогают РФ обойти санкции. Как отмечает агентство, страны G7 могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
