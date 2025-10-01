Рейтинг@Mail.ru
Атмосферное давление в Москве побило рекорд - РИА Новости, 01.10.2025
10:24 01.10.2025
Атмосферное давление в Москве побило рекорд
Рекорд атмосферного давления 50-летней давности побит в Москве 1 октября, с утра барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2025
москва, евгений тишковец, общество, погода
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Погода
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рекорд атмосферного давления 50-летней давности побит в Москве 1 октября, с утра барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности… Вчера в городе было 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября, начиная с 1942 года. Сегодня в 09.00 в Москве барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Это тоже рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 1018,0 гПа (763,5 миллиметра ртутного столба)", - рассказал Тишковец.
МоскваЕвгений ТишковецОбществоПогода
 
 
