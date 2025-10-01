Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/dannye-2045562544.html
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные - РИА Новости, 01.10.2025
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные
В ВТБ описали, как мошенники могут украсть биометрические данные и как их надежно защитить - нельзя переходить по сомнительным ссылкам и давать доступ к камере... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:38:00+03:00
2025-10-01T09:38:00+03:00
технологии
россия
втб (банк)
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
https://ria.ru/20250915/moshennichestvo-2041960600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, втб (банк), мошенники
Технологии, Россия, ВТБ (банк), мошенники
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные

ВТБ: мошенники собирают фото и образцы голосов россиян для создания дипфейков

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
CC0 / /
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В ВТБ описали, как мошенники могут украсть биометрические данные и как их надежно защитить - нельзя переходить по сомнительным ссылкам и давать доступ к камере и микрофону непроверенным сервисам, а использовать подтверждение по аудио или видео стоит только в официальных приложениях банков и на "Госуслугах".
ВТБ предупреждает, что мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян - для создания дипфейков. Такие аудио или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных "жертв".
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:63574
11 февраля, 13:50
"Как мошенники собирают аудио и видеозаписи: звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой", - предупреждают в банке.
Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.
"ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию: не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам; не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия", - говорится в сообщении.
Также рекомендуется использовать биометрию только в официальных приложениях банков, "Госуслуг" и помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
15 сентября, 09:12
 
ТехнологииРоссияВТБ (банк)мошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала