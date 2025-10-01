"Один датский чиновник заявил, что получение технологий от соседней Швеции, исторического соперника, было "особенно унизительным", - говорится в публикации.

Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.