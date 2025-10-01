Число погибших из-за тайфуна во Вьетнаме выросло до 29

ДЖАКАРТА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Буалой" во Вьетнаме выросло до 29, еще 19 числятся пропавшими, более сотни получили ранения, сообщили власти страны.

Ранее сообщалось о 19 погибших из-за стихийного бедствия.

"Из-за тайфуна "Буалой" и последовавших за ним ливней и наводнений в северных и центральных регионах погибло 29 человек, 19 человек пропали, более 100 получили ранения", - приводит портал VNS заявление властей.

По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, разрушено или повреждено свыше 158 тысяч домов, затоплено почти 14 тысяч жилых строений, уничтожено около 26,6 тысячи гектаров риса и других культур, а также более 9,5 тысячи гектаров рыбных хозяйств.

Зафиксировано 15 повреждений дамб в провинциях Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь и Куангчи.