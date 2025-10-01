Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за тайфуна во Вьетнаме выросло до 29 - РИА Новости, 01.10.2025
15:08 01.10.2025
Число погибших из-за тайфуна во Вьетнаме выросло до 29
Число погибших в результате тайфуна "Буалой" во Вьетнаме выросло до 29, еще 19 числятся пропавшими, более сотни получили ранения, сообщили власти страны. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, вьетнам, хатинь (провинция)
В мире, Вьетнам, Хатинь (провинция)
Число погибших из-за тайфуна во Вьетнаме выросло до 29

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой» погибли 29 человек

© AP Photo / Viet HoangПоследствия тайфуна "Буалой" в городе Тханьхоа, Вьетнам
Последствия тайфуна Буалой в городе Тханьхоа, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Viet Hoang
Последствия тайфуна "Буалой" в городе Тханьхоа, Вьетнам
ДЖАКАРТА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Буалой" во Вьетнаме выросло до 29, еще 19 числятся пропавшими, более сотни получили ранения, сообщили власти страны.
Ранее сообщалось о 19 погибших из-за стихийного бедствия.
"Из-за тайфуна "Буалой" и последовавших за ним ливней и наводнений в северных и центральных регионах погибло 29 человек, 19 человек пропали, более 100 получили ранения", - приводит портал VNS заявление властей.
По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, разрушено или повреждено свыше 158 тысяч домов, затоплено почти 14 тысяч жилых строений, уничтожено около 26,6 тысячи гектаров риса и других культур, а также более 9,5 тысячи гектаров рыбных хозяйств.
Зафиксировано 15 повреждений дамб в провинциях Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь и Куангчи.
Серьезные разрушения произошли в инфраструктуре: опрокинуты тысячи опор электропередач, дороги перекрыты более чем в 1100 местах, повалены десятки тысяч деревьев. В горах сохраняется высокая угроза внезапных паводков и оползней.
