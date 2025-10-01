https://ria.ru/20251001/chislo-2045596387.html
Число атак ВСУ на Белгородскую область выросло в пять раз за год
01.10.2025
Число атак ВСУ на Белгородскую область выросло в пять раз за год
Число атак украинских беспилотников в сентябре 2025 года на территории Белгородской области оказалось в 5,5 раз выше, чем в сентябре прошлого года
Число атак ВСУ на Белгородскую область выросло в пять раз за год
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Число атак украинских беспилотников в сентябре 2025 года на территории Белгородской области оказалось в 5,5 раз выше, чем в сентябре прошлого года, тогда как выпущенных снарядов стало втрое меньше, подсчитал корреспондент РИА Новости.
По информации из ежедневных сводок, публикуемых губернатором Вячеславом Гладковым
в его Telegram-канале, в сентябре 2025 года украинские вооруженные формирования выпустили по Белгородской области
1034 снаряда — это в 3,15 раза меньше, чем год назад (3251 боеприпас). При этом атаки беспилотниками резко возросли: 4254 дрона против 781 в сентябре 2024-го. В сентябре 2025 года 22 мирных жителя погибли, 186 пострадали, эти данные, как и количество атак беспилотников, является самыми высокими цифрами за девять месяцев 2025 года.
Сравнение с августом 2025 года также подтверждает эту тенденцию. Количество снарядов, выпущенных по региону, уменьшилось на 23% (с 1345 до 1034), в то время как число атак дронов увеличилось почти на 40% (с 3047 до 4254).
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 15 августа 2024 года обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.