Число атак ВСУ на Белгородскую область выросло в пять раз за год

БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Число атак украинских беспилотников в сентябре 2025 года на территории Белгородской области оказалось в 5,5 раз выше, чем в сентябре прошлого года, тогда как выпущенных снарядов стало втрое меньше, подсчитал корреспондент РИА Новости.

По информации из ежедневных сводок, публикуемых губернатором Вячеславом Гладковым в его Telegram-канале, в сентябре 2025 года украинские вооруженные формирования выпустили по Белгородской области 1034 снаряда — это в 3,15 раза меньше, чем год назад (3251 боеприпас). При этом атаки беспилотниками резко возросли: 4254 дрона против 781 в сентябре 2024-го. В сентябре 2025 года 22 мирных жителя погибли, 186 пострадали, эти данные, как и количество атак беспилотников, является самыми высокими цифрами за девять месяцев 2025 года.

Сравнение с августом 2025 года также подтверждает эту тенденцию. Количество снарядов, выпущенных по региону, уменьшилось на 23% (с 1345 до 1034), в то время как число атак дронов увеличилось почти на 40% (с 3047 до 4254).