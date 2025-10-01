https://ria.ru/20251001/chernyshenko-2045711405.html
Чернышенко назвал государство крупнейшим инвестором в науку
Чернышенко назвал государство крупнейшим инвестором в науку - РИА Новости, 01.10.2025
Чернышенко назвал государство крупнейшим инвестором в науку
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал государство крупнейшим инвестором в науку. РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал государство крупнейшим инвестором в науку.
Уточняется, что вице-премьер поприветствовал участников демо-дня международного акселератора Sber500.
"Государство сейчас - крупнейший инвестор в науку. В 2025 году на исследования и разработки выделено 665 миллиардов рублей", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
По словам Чернышенко, ученые проводят исследования с привлечением федеральных средств за счет заданий, грантов, субсидий.
"Это означает, что где-то в России с высокой вероятностью уже ведутся разработки по вашим темам. И вам как предпринимателям можно эти научные разработки конвертировать и сделать из них реальные крутые бизнесы", - заключил вице-премьер.