Чернышенко назвал государство крупнейшим инвестором в науку

"Государство сейчас - крупнейший инвестор в науку. В 2025 году на исследования и разработки выделено 665 миллиардов рублей", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

"Это означает, что где-то в России с высокой вероятностью уже ведутся разработки по вашим темам. И вам как предпринимателям можно эти научные разработки конвертировать и сделать из них реальные крутые бизнесы", - заключил вице-премьер.