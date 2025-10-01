Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/chernobyl-2045728966.html
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС - РИА Новости, 01.10.2025
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
Минэнерго Украины заявило в среду о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:14:00+03:00
2025-10-01T21:14:00+03:00
в мире
киевская область
украина
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40889/32/408893214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e292c601935f488de201ea6feea4139.jpg
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037549071.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40889/32/408893214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6210f7232c1709ea551b7be1b6e13f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, украина, чернобыльская аэс
В мире, Киевская область, Украина, Чернобыльская АЭС
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

На Украине сообщили о перебое в электроснабжении нового саркофага на ЧАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧернобыльская атомная электростанция
Чернобыльская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Чернобыльская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в среду о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Tеlegram-канале ведомства.
В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.
Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в зоне ЧАЭС
25 августа, 20:58
 
В миреКиевская областьУкраинаЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала