Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в среду о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Tеlegram-канале ведомства.
В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.
Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в зоне ЧАЭС
25 августа, 20:58