Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в среду о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Tеlegram-канале ведомства.