Производитель Greenfield заявил, что регулярно проверяет чай на пестициды

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Группа компаний "Орими", производящая чай под брендами Greenfield, Tess и "Принцесса Нури", заверила, что регулярно проводит проверки сырья для своей продукции на содержание пестицидов, и в нынешнем году в ее чае, представленном на российском рынке, подобных нарушений не выявлялось. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Газета "Известия" ночью со ссылкой на данные Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор, написала, что в России с начала года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Среди "провинившихся" производителей называлась и группа "Орими". Однако позже издание уточнило, что ей со стороны надзорных органов было лишь выдано предостережение после заявлений молдавских властей о выявлении пестицидов в импортированном в минувшем году чае Tess и "Принцесса Нури".

"В 2025 году в готовой чайной продукции ГК "Орими", представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось", - сообщили в компании.

Там объяснили, что в соответствии с законодательством, в ЕАЭС и РФ осуществляется обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции. Так, постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, остальные контролируются согласно информации о применении, которую в обязательном порядке предоставляют все участники цепочки поставок.