Рейтинг@Mail.ru
Суд не накладывал арест на имущество Быкова* - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 01.10.2025 (обновлено: 16:14 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/bykov-2045639444.html
Суд не накладывал арест на имущество Быкова*
Суд не накладывал арест на имущество Быкова* - РИА Новости, 01.10.2025
Суд не накладывал арест на имущество Быкова*
Арест на имущество писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), осужденного на семь лет, не был наложен, сообщили РИА Новости в Черемушкинском... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:59:00+03:00
2025-10-01T16:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/47/1552784713_0:122:2872:1738_1920x0_80_0_0_3abe6e9edcb2e5fe79aca97eb8e79818.jpg
https://ria.ru/20251001/isk-2045556302.html
https://ria.ru/20251001/zhurnalistka-2045594639.html
россия
москва
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/47/1552784713_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_994f868d7341e34302889bc0a911679a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, харьков
Происшествия, Россия, Москва, Харьков
Суд не накладывал арест на имущество Быкова*

Суд не накладывал арест на имущество писателя Дмитрия Быкова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков
Писатель Дмитрий Быков - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Писатель Дмитрий Быков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Арест на имущество писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), осужденного на семь лет, не был наложен, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что недвижимость Быкова арестована и что писатель задолжал оплату по коммунальным платежам.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак
08:38
"Арест не накладывали", - сказал собеседник агентства.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, исковое заявление ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию с Быкова подавали в суд в марте 2024 года. Иных исков в базе не значится.
В среду Черемушкинский суд Москвы назначил Быкову семь лет колонии заочно по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube, в котором Быков привел несоответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Быкова добавили в перечень террористов.
*Признан иноагентом в России.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*
12:12
 
ПроисшествияРоссияМоскваХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала