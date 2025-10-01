https://ria.ru/20251001/bykov-2045639444.html
Суд не накладывал арест на имущество Быкова*
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Арест на имущество писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), осужденного на семь лет, не был наложен, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что недвижимость Быкова арестована и что писатель задолжал оплату по коммунальным платежам.
"Арест не накладывали", - сказал собеседник агентства.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, исковое заявление ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию с Быкова подавали в суд в марте 2024 года. Иных исков в базе не значится.
В среду Черемушкинский суд Москвы
назначил Быкову семь лет колонии заочно по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube, в котором Быков привел несоответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ
мирных граждан в Харькове
и селе Гроза Харьковской области
. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Быкова добавили в перечень террористов.
*Признан иноагентом в России.