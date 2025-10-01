Суд вынес заочный приговор писателю Быкову*

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Анастасия Баранова.
Ранее гособвинитель в прениях сторон попросил суд заочно приговорить Быкова* к 7 годам колонии со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок 5 лет. Защита настаивала на оправдании Быкова* в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений.
Суд дополнительно запретил Быкову* администрировать страницы в сети на срок 4 года.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова* послужил видеоролик на YouTube, в котором он привел несоответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
