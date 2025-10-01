Суд вынес заочный приговор писателю Быкову*

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Анастасия Баранова.

Ранее гособвинитель в прениях сторон попросил суд заочно приговорить Быкова* к 7 годам колонии со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок 5 лет. Защита настаивала на оправдании Быкова* в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений.