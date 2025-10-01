Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обвинение попросило Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, к семи годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Прошу <…> назначить Быкову* наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок пять лет", — сказал гособвинитель.
Защита Быкова* заявила, что писатель не согласен с обвинением и считает преследование политически мотивированным.
Поводом для дела против Быкова* стал видеоролик, опубликованный на YouTube. В нем писатель привел не соответствующие действительности сведения об обстреле российскими войсками мирных жителей в Харькове и селе Гроза в Харьковской области. Кроме того, его не раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, из-за чего в конце концов привлекли к уголовной ответственности.
Быков* покинул Россию в феврале 2022 года и отправился в США. Его заочно арестовали в начале минувшего августа, а затем объявили в международный розыск.
В июле 2022-го его включили в реестр иностранных агентов, а в прошлом месяце — в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
