Рейтинг@Mail.ru
Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/bykov-2045591432.html
Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам
Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам - РИА Новости, 01.10.2025
Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам
Обвинение попросило Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:53:00+03:00
2025-10-01T11:53:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий быков*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c2d063cea24d2129c79b4851192121a.jpg
https://ria.ru/20250912/bykov-2041500267.html
https://ria.ru/20250930/maksakova-2045484250.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768748_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_584d8fcd46eaa01bb1f37f3d08d24879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дмитрий быков*
Происшествия, Москва, Дмитрий Быков*
Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам

Обвинение запросило семь лет колонии для писателя Дмитрия Быкова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обвинение попросило Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, к семи годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Прошу <…> назначить Быкову* наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок пять лет", — сказал гособвинитель.
Писатель Дмитрий Быков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Быков* выразил несогласие с обвинением в распространении фейков об армии
12 сентября, 15:58
Защита Быкова* заявила, что писатель не согласен с обвинением и считает преследование политически мотивированным.
Поводом для дела против Быкова* стал видеоролик, опубликованный на YouTube. В нем писатель привел не соответствующие действительности сведения об обстреле российскими войсками мирных жителей в Харькове и селе Гроза в Харьковской области. Кроме того, его не раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, из-за чего в конце концов привлекли к уголовной ответственности.
Быков* покинул Россию в феврале 2022 года и отправился в США. Его заочно арестовали в начале минувшего августа, а затем объявили в международный розыск.
В июле 2022-го его включили в реестр иностранных агентов, а в прошлом месяце — в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд заочно вынес приговор певице Максаковой*
Вчера, 18:42
 
ПроисшествияМоскваДмитрий Быков*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала