Обвинение попросило приговорить писателя Быкова* к семи годам

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обвинение попросило Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, к семи годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Прошу <…> назначить Быкову* наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок пять лет", — сказал гособвинитель.

Защита Быкова* заявила, что писатель не согласен с обвинением и считает преследование политически мотивированным.

Поводом для дела против Быкова* стал видеоролик, опубликованный на YouTube. В нем писатель привел не соответствующие действительности сведения об обстреле российскими войсками мирных жителей в Харькове и селе Гроза в Харьковской области . Кроме того, его не раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, из-за чего в конце концов привлекли к уголовной ответственности.

Быков* покинул Россию в феврале 2022 года и отправился в США. Его заочно арестовали в начале минувшего августа, а затем объявили в международный розыск.

В июле 2022-го его включили в реестр иностранных агентов, а в прошлом месяце — в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга