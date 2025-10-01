Рейтинг@Mail.ru
Обвинение попросило суд приговорить писателя Быкова* к семи годам - РИА Новости, 01.10.2025
10:28 01.10.2025 (обновлено: 11:27 01.10.2025)
Обвинение попросило суд приговорить писателя Быкова* к семи годам
Обвинение попросило суд приговорить писателя Быкова* к семи годам - РИА Новости, 01.10.2025
Обвинение попросило суд приговорить писателя Быкова* к семи годам
Обвинение просит Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить к 7 годам писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения... РИА Новости, 01.10.2025
Обвинение попросило суд приговорить писателя Быкова* к семи годам

Обвинение попросило суд заочно приговорить писателя Быкова к 7 годам колонии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обвинение просит Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить к 7 годам писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу… назначить Быкову* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок 5 лет", - заявил в прениях сторон гособвинитель.
Ранее защита Быкова* в суде заявляла, что писатель не согласен с обвинением, а свое преследование считает политически мотивированным.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова* послужил видеоролик на YouTube, в котором он привел несоответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
