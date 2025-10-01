Обвинение попросило суд приговорить писателя Быкова* к семи годам

«

"Прошу… назначить Быкову* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок 5 лет", - заявил в прениях сторон гособвинитель.