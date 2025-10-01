Рейтинг@Mail.ru
Стармер русофобией пытается решить проблемы Британии, считает политолог - РИА Новости, 01.10.2025
20:51 01.10.2025
Стармер русофобией пытается решить проблемы Британии, считает политолог
Стармер русофобией пытается решить проблемы Британии, считает политолог - РИА Новости, 01.10.2025
Стармер русофобией пытается решить проблемы Британии, считает политолог
Власти Великобритании и премьер Кир Стармер пытаются компенсировать активностью во внешней политике, в том числе и русофобией, непонимание того, как распутать... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
великобритания
кир стармер
ричард саква
великобритания
в мире, великобритания, кир стармер, ричард саква
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Ричард Саква
Стармер русофобией пытается решить проблемы Британии, считает политолог

Саква: Стармер русофобией пытается компенсировать внутренние проблемы Британии

© Getty Images / WPA Pool/Isabel InfantesКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / WPA Pool/Isabel Infantes
Кир Стармер. Архивное фото
СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Власти Великобритании и премьер Кир Стармер пытаются компенсировать активностью во внешней политике, в том числе и русофобией, непонимание того, как распутать клубок проблем внутри страны, поделился мнением в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.
"Всегда намного проще обратиться к внешней политике, где есть готовые ответы. Это не отвлечение (народа от домашних проблем – ред.), это компенсация активности со стороны властей как таковых и Стармера в частности", - сказал Саква в беседе с агентством в кулуарах XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Стармер не знает, как преодолеть кризис в Британии, считает эксперт
Вчера, 06:11
Как напомнил собеседник агентства, после прихода Стармера на пост премьера в Британии распространилась шутка, что лидер государства почти не появляется в стране. Как полагает Саква, связано это было с тем, что правительство лейбористов не могло сформулировать последовательную внутреннюю политику, от чего премьер и занимался другими вопросами.
В то же время, отмечает профессор, даже в вопросе внешней политики нынешнее британское руководство отчасти продолжает продвигать линию, доставшуюся ей от правительства консерваторов.
"Кир Стармер унаследовал некоторые политики от предыдущих властей и продолжил их. Так, он стопроцентно привержен продолжению войны на Украине, пока не будет найден военный путь решения. Поэтому на первый план и вышла традиционная русофобия. А что касается Палестины – Кир Стармер вызвал обширное недовольство на домашней сцене из-за его не критического произраильского подхода", - подчеркнул эксперт.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% граждан страны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона
25 сентября, 22:58
 
В миреВеликобританияКир СтармерРичард Саква
 
 
