Стармер русофобией пытается решить проблемы Британии, считает политолог

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Власти Великобритании и премьер Кир Стармер пытаются компенсировать активностью во внешней политике, в том числе и русофобией, непонимание того, как распутать клубок проблем внутри страны, поделился мнением в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.

"Всегда намного проще обратиться к внешней политике, где есть готовые ответы. Это не отвлечение (народа от домашних проблем – ред.), это компенсация активности со стороны властей как таковых и Стармера в частности", - сказал Саква в беседе с агентством в кулуарах XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как напомнил собеседник агентства, после прихода Стармера на пост премьера в Британии распространилась шутка, что лидер государства почти не появляется в стране. Как полагает Саква, связано это было с тем, что правительство лейбористов не могло сформулировать последовательную внутреннюю политику, от чего премьер и занимался другими вопросами.

В то же время, отмечает профессор, даже в вопросе внешней политики нынешнее британское руководство отчасти продолжает продвигать линию, доставшуюся ей от правительства консерваторов.

"Кир Стармер унаследовал некоторые политики от предыдущих властей и продолжил их. Так, он стопроцентно привержен продолжению войны на Украине , пока не будет найден военный путь решения. Поэтому на первый план и вышла традиционная русофобия. А что касается Палестины – Кир Стармер вызвал обширное недовольство на домашней сцене из-за его не критического произраильского подхода", - подчеркнул эксперт.