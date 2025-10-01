МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Британии собираются использовать ветеранов для создания стратегического резерва из-за страха перед Россией, пишет издание The Herald.
"Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения <…> на фоне эскалации в отношениях с Россией", — отмечается в материале.
Решение затронет резервистов, которые все еще юридически обязаны проходить подготовку и подвергаться призыву в случае необходимости. При этом конкретная численность новых формирований не раскрывается.
Издание заявляет, что создание резерва станет одной из главных мер по "улучшению подготовки к боевым действиям и повышению стойкости".
При этом The Herold подчеркивает, что в Британии боятся ударов по Лоссимуту, считая его "абсолютной мишенью для русских". В Министерстве обороны заявили, что там находятся истребители, способные якобы следить за российскими подлодками в морях вокруг Шотландии, без которых "способностям НАТО отслеживать суда будет нанесен ущерб".
Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".