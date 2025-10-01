Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией
17:48 01.10.2025 (обновлено: 17:49 01.10.2025)
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией
В Британии собираются использовать ветеранов для создания стратегического резерва из-за страха перед Россией, пишет издание The Herald. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
россия
великобритания
шотландия
такер карлсон
владимир путин
нато
россия
великобритания
шотландия
в мире, россия, великобритания, шотландия, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Великобритания, Шотландия, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией

Herald: в Британии призовут десятки тысяч ветеранов на фоне страха перед Россией

Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Британии собираются использовать ветеранов для создания стратегического резерва из-за страха перед Россией, пишет издание The Herald.
"Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения <…> на фоне эскалации в отношениях с Россией", отмечается в материале.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
Решение затронет резервистов, которые все еще юридически обязаны проходить подготовку и подвергаться призыву в случае необходимости. При этом конкретная численность новых формирований не раскрывается.
Издание заявляет, что создание резерва станет одной из главных мер по "улучшению подготовки к боевым действиям и повышению стойкости".
При этом The Herold подчеркивает, что в Британии боятся ударов по Лоссимуту, считая его "абсолютной мишенью для русских". В Министерстве обороны заявили, что там находятся истребители, способные якобы следить за российскими подлодками в морях вокруг Шотландии, без которых "способностям НАТО отслеживать суда будет нанесен ущерб".
Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Полная катастрофа": в Европе запаниковали из-за плана фон дер Ляйен
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияВеликобританияШотландияТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
