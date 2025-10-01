Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили радиолокационную станцию ВСУ под Херсоном
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 01.10.2025 (обновлено: 18:41 01.10.2025)
Российские БПЛА уничтожили радиолокационную станцию ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК, 1 окт - РИА Новости. Расчеты разведывательных и ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в канун Дня сухопутных войск выявили под Херсоном, на правом берегу Днепра, радиолокационную станцию ВСУ "Рада" израильского производства и в ходе ночного налета "ювелирно" ее уничтожили, сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й армии с позывным "Погром".
День сухопутных войск отмечается в России 1 октября.
"Накануне Дня сухопутных войск расчет разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии обнаружил на правом берегу Днепра под Херсоном хорошо замаскированную РЛС ВСУ иностранного (израильского - ред.) производства "Рада". Информация была оперативно передана командованию. Было принято решение уничтожить цель ночью с помощью ударно-разведывательного дрона с тепловизором и сбросом. В результате оператор БПЛА 18-й армии в ходе ночного налета ювелирно, точным ударом уничтожил иностранную радиолокационную станцию врага", - сообщил агентству "Погром".
Кадры обнаружения и уничтожения израильской РЛС "Рада" ВСУ беспилотниками 18-й армии переданы в распоряжение агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
