Российские БПЛА уничтожили радиолокационную станцию ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК, 1 окт - РИА Новости. Расчеты разведывательных и ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в канун Дня сухопутных войск выявили под Херсоном, на правом берегу Днепра, радиолокационную станцию ВСУ "Рада" израильского производства и в ходе ночного налета "ювелирно" ее уничтожили, сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й армии с позывным "Погром".