Безработица в России снизилась до исторического минимума

"В августе 2025 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2025-го составил 2,1% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.