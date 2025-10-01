Рейтинг@Mail.ru
Безработица в России снизилась до исторического минимума
19:03 01.10.2025 (обновлено: 19:49 01.10.2025)
Безработица в России снизилась до исторического минимума
Безработица в России снизилась до исторического минимума - РИА Новости, 01.10.2025
Безработица в России снизилась до исторического минимума
Безработица в России в августе обновила исторический минимум и составила 2,1%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.10.2025
Безработица в России снизилась до исторического минимума

Росстат: безработица в России в августе составила 2,1%

Посетители на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Посетители на ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Посетители на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Безработица в России в августе обновила исторический минимум и составила 2,1%, свидетельствуют данные Росстата.
«

"В августе 2025 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2025-го составил 2,1% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.

Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Безработица в России самая низкая в G20, заявила шерпа
29 сентября, 07:33
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в России неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен на уровне 2,2% в мае текущего года, сохранялся в июне и июле.
Если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,650 миллиона человек, то в августе она снизилась — до 1,592 миллиона.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработных, в том числе 200 тысяч получали соответствующее пособие.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработные — это те, кто в момент исследования одновременно нуждались в работе, искали ее и были готовы приступить к ней.

Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2025 года составила 76,5 миллиона человек.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию
23 июля, 19:05
 
