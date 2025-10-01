Безработица в России снизилась до исторического минимума

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Безработица в России в августе обновила исторический минимум и составила 2,1%, свидетельствуют данные Росстата.
"В августе 2025 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2025-го составил 2,1% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в России неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен на уровне 2,2% в мае текущего года, сохранялся в июне и июле.
Если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,650 миллиона человек, то в августе она снизилась — до 1,592 миллиона.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработные — это те, кто в момент исследования одновременно нуждались в работе, искали ее и были готовы приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2025 года составила 76,5 миллиона человек.