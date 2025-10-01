https://ria.ru/20251001/bespilotniki-2045550529.html
ПВО ночью уничтожила 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T07:17:00+03:00
2025-10-01T07:17:00+03:00
2025-10-01T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
белгородская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
воронежская область
белгородская область
ростовская область
