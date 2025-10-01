Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 20 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 01.10.2025 (обновлено: 09:58 01.10.2025)
ПВО ночью уничтожила 20 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской... РИА Новости, 01.10.2025
ПВО ночью уничтожила 20 украинских беспилотников

Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Белгородской области, восемь БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Саратовской области и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоронежская областьБелгородская областьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
