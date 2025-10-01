ПВО ночью уничтожила 20 украинских беспилотников

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.