https://ria.ru/20251001/bespilotniki-2045547740.html
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 01.10.2025
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили БПЛА ВСУ в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:28:00+03:00
2025-10-01T06:28:00+03:00
2025-10-01T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
шолоховский район
ростовская область
верхнедонской район
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045543277.html
шолоховский район
ростовская область
верхнедонской район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, шолоховский район, ростовская область, верхнедонской район, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Шолоховский район, Ростовская область, Верхнедонской район, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в трех районах Ростовской области