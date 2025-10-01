ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили БПЛА ВСУ в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, добавил Слюсарь. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме.