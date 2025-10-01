Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/bespilotniki-2045547740.html
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 01.10.2025
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили БПЛА ВСУ в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:28:00+03:00
2025-10-01T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
шолоховский район
ростовская область
верхнедонской район
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045543277.html
шолоховский район
ростовская область
верхнедонской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, шолоховский район, ростовская область, верхнедонской район, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Шолоховский район, Ростовская область, Верхнедонской район, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в трех районах Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили БПЛА ВСУ в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Воздушную атаку врага наши военные отражали ночью по северу области. Силами ПВО были уничтожены и перехвачены БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе... Люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что из-за падения БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле, огонь был потушен прибывшими дежурными расчетами.
Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, добавил Слюсарь. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме.
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьШолоховский районРостовская областьВерхнедонской районЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала