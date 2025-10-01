В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев

БЕРЛИН, 1 окт – РИА Новости. В Берлине задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают гражданством ФРГ, они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии, сообщает федеральная прокуратура ФРГ в своём пресс-релизе.
Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по перемирию в Газе
30 сентября, 15:56
Подозреваемым вменяется членство в иностранной террористической организации и подготовка тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности.
"Абед Аль Г., Ваэль Ф. М. и Ахмад И. являются так называемыми зарубежными операторами террористической организации ХАМАС. По меньшей мере с лета 2025 года они занимались в Германии закупкой для организации огнестрельного оружия и боеприпасов. Эти вооружения предназначались ХАМАС для совершения убийств и терактов против израильских или еврейских объектов в Германии", - отмечается в сообщении.
В ходе задержаний были обнаружены различные виды оружия, в том числе автомат АК-47, несколько пистолетов и значительное количество боеприпасов. В среду в отношении подозреваемых будут поданы ходатайства о выдаче ордеров на арест.