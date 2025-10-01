Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев
18:30 01.10.2025
В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев
В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев
в мире, германия, берлин (город), ливан, хамас, ак-47
В мире, Германия, Берлин (город), Ливан, ХАМАС, АК-47
В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев

Трех членов ХАМАС задержали в Берлине по обвинению в подготовке атак на евреев

© AP Photo / Michael SohnПолицейский автомобиль у здания посольства Великобритании в Берлине
Полицейский автомобиль у здания посольства Великобритании в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Полицейский автомобиль у здания посольства Великобритании в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 окт – РИА Новости. В Берлине задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают гражданством ФРГ, они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии, сообщает федеральная прокуратура ФРГ в своём пресс-релизе.
"Федеральная прокуратура сегодня (1 октября 2025 года) распорядилась о предварительном аресте в Берлине гражданина Германии Абеда Аль Г., уроженца Ливана Ваэля Ф. М., а также гражданина Германии Ахмада И.", — говорится в пресс-релизе.
Подозреваемым вменяется членство в иностранной террористической организации и подготовка тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности.
"Абед Аль Г., Ваэль Ф. М. и Ахмад И. являются так называемыми зарубежными операторами террористической организации ХАМАС. По меньшей мере с лета 2025 года они занимались в Германии закупкой для организации огнестрельного оружия и боеприпасов. Эти вооружения предназначались ХАМАС для совершения убийств и терактов против израильских или еврейских объектов в Германии", - отмечается в сообщении.
В ходе задержаний были обнаружены различные виды оружия, в том числе автомат АК-47, несколько пистолетов и значительное количество боеприпасов. В среду в отношении подозреваемых будут поданы ходатайства о выдаче ордеров на арест.
