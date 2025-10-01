В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев

БЕРЛИН, 1 окт – РИА Новости. В Берлине задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают гражданством ФРГ, они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии, сообщает федеральная прокуратура ФРГ в своём пресс-релизе.