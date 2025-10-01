https://ria.ru/20251001/benzin-2045712415.html
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Правительство России для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определенных изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идет на экспорт. Это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай".
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка. По информации издания, Новак
направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину
, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина — октаноповышающей присадки— при производстве бензина.
В числе других предложений - обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая
, Южной Кореи
и Сингапура
, а также увеличить импорт бензина из Белоруссии
.
В случае принятия предложений получится дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива, сообщила газета со ссылкой на обращение Новака. В том числе использование присадок даст 50 тысяч тонн бензина в месяц.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. В результате, например, в Крыму
ввели ограничение на отпуск бензина – не более 20 литров в один руки.
Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе
, новых регионах РФ, а также в Белгородской области
, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания.