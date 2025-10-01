Рейтинг@Mail.ru
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/benzin-2045712415.html
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина - РИА Новости, 01.10.2025
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина
Правительство России для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки, сообщил... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:24:00+03:00
2025-10-01T19:24:00+03:00
экономика
россия
республика крым
китай
александр новак
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg
https://ria.ru/20251001/novak-2045683310.html
https://ria.ru/20251001/benzin-2045679420.html
россия
республика крым
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика крым, китай, александр новак, михаил мишустин
Экономика, Россия, Республика Крым, Китай, Александр Новак, Михаил Мишустин
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина

Новак: Кабмин изучает использование присадок для производства бензина на экспорт

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Правительство России для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определенных изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идет на экспорт. Это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник
Вчера, 17:29
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка. По информации издания, Новак направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина — октаноповышающей присадки— при производстве бензина.
В числе других предложений - обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также увеличить импорт бензина из Белоруссии.
В случае принятия предложений получится дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива, сообщила газета со ссылкой на обращение Новака. В том числе использование присадок даст 50 тысяч тонн бензина в месяц.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. В результате, например, в Крыму ввели ограничение на отпуск бензина – не более 20 литров в один руки.
Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также в Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России
Вчера, 17:20
 
ЭкономикаРоссияРеспублика КрымКитайАлександр НовакМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала