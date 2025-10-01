https://ria.ru/20251001/benzin-2045679420.html
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России - РИА Новости, 01.10.2025
Правительство РФ вновь разрешит экспорт бензина и дизельного топлива из страны, когда предложение топлива на внутреннем рынке превысит спрос, заявил журналистам РИА Новости, 01.10.2025
экономика
россия
александр новак
россия
Новак: экспорт бензина из РФ разрешат, когда предложение в стране превысит спрос
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ вновь разрешит экспорт бензина и дизельного топлива из страны, когда предложение топлива на внутреннем рынке превысит спрос, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее правительство РФ
продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
"При превышении предложения над спросом, безусловно. Мы и ранее принимали такие решения, в будущем будем открывать рынки, поставлять на экспорт, как и ранее. То есть эта оценка текущей ситуации происходит постоянно", - прокомментировал Новак
в кулуарах клуба "Валдай" перспективы экспорта бензина и дизтоплива из страны.
Он также отметил, что в России сейчас модернизируется ряд НПЗ, в этом и следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые реализуются с господдержкой.
"Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка", - заключил он.