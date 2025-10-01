Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России - РИА Новости, 01.10.2025
17:20 01.10.2025
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ вновь разрешит экспорт бензина и дизельного топлива из страны, когда предложение топлива на внутреннем рынке превысит спрос, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
"При превышении предложения над спросом, безусловно. Мы и ранее принимали такие решения, в будущем будем открывать рынки, поставлять на экспорт, как и ранее. То есть эта оценка текущей ситуации происходит постоянно", - прокомментировал Новак в кулуарах клуба "Валдай" перспективы экспорта бензина и дизтоплива из страны.
Он также отметил, что в России сейчас модернизируется ряд НПЗ, в этом и следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые реализуются с господдержкой.
"Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка", - заключил он.
Стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд
25 сентября, 15:54
 
Экономика Россия Александр Новак
 
 
