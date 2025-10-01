Новак рассказал, когда вновь разрешат экспорт бензина из России

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ вновь разрешит экспорт бензина и дизельного топлива из страны, когда предложение топлива на внутреннем рынке превысит спрос, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он также отметил, что в России сейчас модернизируется ряд НПЗ, в этом и следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые реализуются с господдержкой.