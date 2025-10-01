Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 01.10.2025
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области
Участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между... РИА Новости, 01.10.2025
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области

Белоусов: участие КНДР в освобождении Курской области подтвердило союз стран

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между РФ и КНДР, заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
В Минобороны РФ сообщили, что Белоусов и министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвящённую подвигу корейских партизан - союзников Красной Армии в годы Второй мировой войны.
"Сегодня участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между нашими странами. Уверен, что этот монумент станет данью памяти поколению победителей, важным вкладом в сохранение исторической правды", - сказал Белоусов на открытии скульптурной композиции.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Эксперт призвал развивать сотрудничество КНДР, Южной Кореи и России
30 сентября, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКНДР (Северная Корея)Андрей Белоусов
 
 
