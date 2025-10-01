https://ria.ru/20251001/belousov-2045699200.html
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 01.10.2025
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области
Участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:17:00+03:00
2025-10-01T18:17:00+03:00
2025-10-01T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
кндр (северная корея)
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_0:74:3055:1792_1920x0_80_0_0_bac1489884d8eb7001b17f2e4ed24ea0.jpg
https://ria.ru/20250930/rossija-2045321834.html
курская область
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_5f5a31a460e491c4bd7df9077eacdbe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, кндр (северная корея), андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, КНДР (Северная Корея), Андрей Белоусов
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области
Белоусов: участие КНДР в освобождении Курской области подтвердило союз стран