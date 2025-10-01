Белоусов отметил преемственность традиций в армии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с Днем Сухопутных войск заявил, что нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции фронтовиков Великой Отечественной войны.

"Во все времена воины-сухопутчики верой и правдой служили Отчизне, героически сражались за свободу и независимость родной земли. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проявляя исключительное мужество и отвагу, они внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Славные традиции фронтовиков достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих", - приводят Минобороны слова Белоусова.

Он отметил, что в ходе спецоперации военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, действуют "четко и грамотно" в самых сложных ситуациях, зачастую сопряженных с риском для жизни.