Игорь Байлен: ракеты Typhon на Филиппинах – не угроза России или Китаю

В 2026 году Россия и Филиппины отметят 50-летие установления дипломатических отношений. К этой дате Манила особенно рассчитывает на визит российского лидера Владимира Путина, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову филиппинский посол в Москве Игорь Байлен. По его словам, не исключен и визит президента Филиппин Бонгбонга Маркоса в Россию. Дипломат также рассказал, как Маниле удается стабильно придерживаться нейтралитета в отношении украинского конфликта, о том, грозят ли России и Китаю американские установки Typhon на Филиппинах, и прокомментировал заявления Киева о перспективах совместного производства дронов с Манилой.

— Господин посол, на Филиппинах сейчас проходят протесты против коррупции, и некоторые СМИ даже пишут, что возможны массовые беспорядки. Как вы оцениваете ситуацию?

— Демонстрации действительно состоялись в воскресенье, 21 сентября. Первое, что нужно отметить, это то, что на Филиппинах по конституции люди имеют право мирно собираться и обращаться к правительству по поводу того, что их беспокоит. Я думаю, для демонстраций были выданы необходимые разрешения. Было два крупных митинга: в Маниле и в соседнем городе Кесон-Сити. В ходе митингов были случаи насилия, я даже читал о том, что был один погибший — мужчина оказался зарезан. Но полиция произвела аресты. Последний раз, когда я изучал информацию об этом, речь шла о двух десятках задержанных за нарушение общественного порядка, за бросание камней и повреждение имущества.

Я думаю, сейчас худшее позади. Не знаю, будут ли новые демонстрации. Но отмечу: протесты на Филиппинах отдельная ситуация, но вы помните, что практически во всем мире — в Непале, в Индонезии и в других странах — недавно проходили массовые протесты против правительства, против коррупции. Это показывает, что люди чувствуют право выражать недовольство и верят, что могут выходить на акции, если они мирные. Причиной протестов на моей родине стали коррупционные скандалы. Ведутся расследования и в конгрессе, и в исполнительной власти. Проблема коррупции особенно обострилась сейчас, потому что на Филиппинах сезон муссонов. В густонаселенных районах, в Маниле, соседних городах, других провинциях, а также в крупных центрах вроде Себу и Давао, происходят наводнения. Вода не успевает уходить быстро, и причина в том, что из-за коррупции инфраструктура оказалась некачественной, системы против наводнений не сработали.

Из-за того, что вода не уходила так быстро, как должна, отменялись занятия в школах, работа в госучреждениях и в частных компаниях, нарушалась работа международных авиарейсов. Все это парализовало повседневную жизнь страны, поставило под угрозу экономическую активность. Естественно, люди чувствовали разочарование и злость. Что касается порядка и безопасности — все под контролем. Не было сообщений о том, что пострадали туристы или иностранцы. И уж точно не пострадали российские туристы или постоянно живущие в стране россияне.

— Считаете ли вы, что ситуация на Филиппинах может привести к тем же последствиям, что и в Непале?

— Ситуация в Непале была, конечно, шокирующей: люди на улицах преследовали министра финансов, даже премьер-министра. Это было ужасно. Я не думаю, что что-то подобное может случиться на Филиппинах.Филиппинцы — смелые люди, они могут говорить, что готовы на многое, но на самом деле они не жестоки. Мы не склонны к насилию, мы законопослушны. Но, конечно, мы используем право критиковать правительство и протестовать против коррупции.

— Некоторые эксперты говорят, что протесты могут быть связаны или управляться извне. Что вы об этом думаете?

— Я не думаю, что есть прямая связь, поскольку разные страны действуют в разных условиях. В случае Филиппин внутренней проблемой была коррупция. Возможно, люди читали о том, что происходит в других странах, и обсуждали это. Я сам разговаривал с коллегами: смотрите, индонезийцы очень смело протестуют в Джакарте против повышения зарплат парламентариям, и то же самое было в Непале.

Сначала в интернете говорили: "филиппинцы — только "клавиатурные воины" в X и Facebook (запрещена в РФ как экстремистская — ред.), они не выходят на улицы". Им отвечали: "жители столицы не выходят на улицы, потому что все затоплено". Когда вода спала, когда исчезли наводнения, филиппинцы в столице организовались. Так что я не думаю, что есть какая-то прямая связь с тем, что произошло в Индонезии или в Непале. Но, думаю, филиппинцы слышали об этом и, возможно, это было для них своего рода вдохновением: если непальцы смогли, если индонезийцы смогли, если они достаточно смелы, то и филиппинцы могут показать свой протест против коррупции.

— Перейдем к двусторонней повестке. Российские СМИ сообщали, что Россия экспортировала на Филиппины более 50 тысяч тонн мяса после отмены в июле запрета, введенного в 2021 году. Ожидаете ли вы в связи с этим роста торговли между Россией и Филиппинами?

— На прошлой неделе состоялось четвертое заседание Совместной комиссии Филиппины–Россия по торговле и экономическому сотрудничеству. Оно проходило здесь, в Москве. Обсуждения были нацелены на то, чтобы найти возможности и решить проблемы в торгово-экономическом партнерстве между Филиппинами и Российской Федерацией. Я целый день слушал доклады о разных отраслях, но больше всего меня зацепила тема российского мяса. Я живу в России три года и успел насладиться российской продукцией — говядиной, курицей, свининой. И я всегда считал, что и филиппинцы должны иметь возможность попробовать российские мясные продукты. Поэтому я обрадовался, когда на заседании комиссии выступил представитель Ассоциации импортеров мяса Филиппин и объявил, что на Филиппины направляются контейнеры с российской курицей. Но не менее мы заинтересованы в поставках свинины. На Филиппинах живут 117 миллионов человек, и мы потребляем 1,6 миллиона тонн свинины ежегодно — только свинины, не считая курицу, говядину и рыбу. Особенно это важно сейчас, в сентябре, октябре, декабре, когда приближаются рождественские праздники. Цены на свинину растут, так как ее традиционно потребляют больше всего именно в это время. На Рождество на Филиппинах главное блюдо — жареный поросенок, целиком зажаренная свинья. Так что, я думаю, решение по снятию ограничений — это хорошие новости. Мы ожидаем аналогичного разрешения на импорт российской свинины и говядины.

В свою очередь Филиппины могут предложить России свои морепродукты и рыбу. В ближайшее время мы ожидаем российских экспертов, которые проверят фитосанитарные нормы для допуска филиппинских морепродуктов на российский рынок. Также мы говорили об инновациях, цифровизации торговли и человеческих ресурсах. Я уверен, Россия была бы еще более богатой страной, если бы привлекала больше иностранной рабочей силы. Если бы на огромных российских просторах работало больше мигрантов, страна была бы продуктивнее.

— Речь идет о том, чтобы филиппинцы приезжали работать в Россию в качестве трудовых мигрантов? Обсуждалось ли это на комиссии?

— Детально это не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию. Другое дело, что Россия очень осторожна в сфере миграционного законодательства. Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс.

Мы довели новые правила до сведения нашей диаспоры. Те, кто хотят работать в России, должны знать русский язык — без этого никак. И, конечно, знание российской истории и культуры. Некоторые филиппинцы уже сдали квалификационные тесты, но таких пока немного.

— Как вы оцениваете текущее состояние политических отношений между Россией и Филиппинами?

— Текущее состояние политических и в целом двусторонних отношений между нашими странами хорошее. Отношения с Россией у нас особые, они не зависят от наших отношений с американцами (США и Филиппины являются близкими союзниками, в числе прочего у них есть договор от 1951 года о взаимной защите, Штаты также являются крупнейшим торговым партнером Филиппин — ред.). Интересно, что русские впервые появились на Филиппинах раньше американцев. Это произошло в 1817 году, когда страна находилась под испанской колониальной администрацией. Тогда Россия пыталась найти возможности для торговли с Китаем и рассматривала Филиппины как плацдарм для выхода на китайский рынок. Важно подчеркнуть: Россия пришла на Филиппины как друг. Россия не была колонизатором и завоевателем, Россия искала партнерство и торговлю. В отличие от США, которые сделали Филиппины своей колонией. Отсюда более глубокие отношения с американцами: они ввели систему всеобщего образования, сделали английский языком правительства и образования. При испанцах этого не было — в отличие от Латинской Америки, нас не учили испанскому языку. Таким образом, английский и система образования — это долговременное наследие США.

Сейчас мы — стратегические союзники США, у нас широкое сотрудничество в обороне и безопасности, включая Договор о взаимной обороне 1951 года. Но наши отношения с США — это одно, а с Россией — другое. В следующем году будет 50 лет со дня установления дипломатических отношений, и мы бы хотели использовать эту дату, чтобы продвинуть сотрудничество с Россией в торговле и экономике, культурной и гуманитарной сферах.

— Возможны ли взаимные визиты глав государств в этом году?

— Возможно, в следующем году, если Кремль пригласит президента Бонгбонга Маркоса, приглашение будет серьезно рассмотрено. Я должен отметить, что в Россию приезжали четыре президента Филиппин. При этом Филиппины еще никогда не принимали визита российского главы государства, ни действующего, ни бывшего. Мы знаем, что Владимир Путин приглашен в Малайзию в следующем месяце на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где будут участвовать государства-партнеры по диалогу, включая Россию.

В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу, мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу. Если Владимир Владимирович согласится, это станет историческим событием. Для Филиппин это будет большая ответственность — принимать многих мировых лидеров. Возможно, приедет и президент США Дональд Трамп или его преемники. Пока подтверждений нет. Но если приедет и президент России, это станет важной вехой, ведь у нас было много визитов американских президентов, а визита российского главы государства еще не было.

И, конечно, в дипломатии важно взаимное гостеприимство. Четыре президента Филиппин уже были в России, а Россия пока не ответила таким визитом. Должен сказать, что мы ждем этого визита, это будет историческое событие.

— Этим летом министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро объявил, что Манила может приобрести американские системы Typhon. В прошлом году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что Россия может разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии в ответ на действия США. Это заявление касалось размещения таких систем в Японии. Ожидаете ли вы какой-то реакции Москвы на планы Манилы?

— Пока я не получал никакой реакции. Но, конечно, мы запрашиваем разъяснения и инструкции не только у нашего МИД, но и у министерства обороны. Потому что это вопрос, который касается как внешнеполитического, так и оборонного ведомств.

Что касается ракет Typhon, то это, насколько я понимаю, общеизвестно: министр иностранных дел России Сергей Лавров минимум дважды упоминал их на регулярных встречах с послами, когда рассказывал о событиях на Украине. Конечно, я должен был отчитаться об этом перед столицей, но при этом не хотел вступать в публичную полемику с российским министром иностранных дел, ведь я бы вряд ли выиграл такой спор здесь, в Москве. Это вопрос, который лучше обсуждать в конфиденциальном формате с МИД.

Первое, что нужно помнить: Филиппины отказываются от войны как инструмента национальной политики. Филиппины признают общепризнанные принципы международного права как часть своего национального законодательства. Однако, как и любое суверенное государство, мы имеем неотъемлемое право на самооборону. Если вы посмотрите, например, Jane’s Defence Weekly (британский еженедельник, пишущий на военную и коммерческую тематику — ред.), то увидите, что по сравнению с соседями — Индонезией, Малайзией, Таиландом — Филиппины заметно отстают в оборонных возможностях. Поэтому для нас приоритет — укреплять оборону. Не для войны, а для защиты и сдерживания.

Typhon-ракеты даже не были нашим собственным планом — их предложили американцы в рамках договора о взаимной обороне между Филиппинами и США. В следующем году как раз будет 75-летие этого договора, подписанного в 1951 году. Подобно тому как российские военно-морские силы и армия проводят учения в Южно-Китайском море — недавно, например, с Китаем, — Филиппины тоже проводят военные учения с США, Австралией, Японией. Именно в рамках таких учений американцы и привезли Typhon. Если министр обороны Филиппин заявил о возможности закупки этих систем, то это будет частью нашей концепции "достаточного и минимального оборонного потенциала". Ведь Филиппины отстают: у нас нет "военной ментальности", нет больших запасов оружия. Но мы понимаем, что средства самообороны необходимы — только для защиты.

Я не могу комментировать заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова по поводу установки Typhon в Японии. Но если такие ракеты появятся и на Филиппинах, то они точно не будут направлены против дружественной России. Они не будут направлены против какой-либо конкретной страны или соседа. Мы верим, что наши соседи относятся к нам мирно и доброжелательно, а не агрессивно. Но если произойдет агрессия, а в международном праве это строго определенный термин, Филиппины будут защищаться, опираясь на свои оборонные союзы и партнерства, включая сотрудничество с США и другими союзниками. Тем не менее намерения Филиппин в отношении России исключительно дружественные. Поэтому, будь то Typhon или индийские ракеты BrahMos, они никогда не станут причиной войны, в которую оказались бы вовлечены Филиппины.

— Иными словами, это не угроза России?

— Оборона Филиппин — это не угроза России. Более того, это даже не угроза Китаю.

— Посол Украины на Филиппинах заявляла, что Манила и Киев готовят соглашение о разработке и производстве дронов. Можете это подтвердить?

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявление украинского посла на Филиппинах, потому что я не говорю от ее имени. И я не говорю от имени кого-либо другого — юридического или физического лица. Я могу говорить только от имени Республики Филиппины, исходя из инструкций, которые получаю из столицы. Я читал об этой идее сотрудничества или даже предполагаемого сотрудничества по дронам, предложенного украинской стороной. Если вы помните эти публикации, то там не было цитат чиновников нашего министерства обороны — и это неудивительно, ведь вопрос очень чувствительный. Конечно, мы обратили внимание нашего министерства иностранных дел на эту информацию, чтобы получить от них разъяснения. Но если такое предложение действительно поступало, то, думаю, если оно поступило напрямую, то Минобороны обязательно передаст этот вопрос в МИД, потому что это совместная компетенция — и внешняя политика, и безопасность. Министерства иностранных дел и обороны будут говорить единым голосом от имени страны по этому вопросу.

Мое мнение: позиция Филиппин будет такой — мы не хотим участвовать в производстве дронов с Украиной, которые могли бы использоваться в текущем конфликте. Наша позиция ясна, последовательна и хорошо известна здесь, в России. Филиппины, как и большинство стран в ООН, выступают за территориальную целостность и политическую независимость Украины. И Российская Федерация понимает нашу позицию. Но при этом отношения Филиппин с Россией продолжаются в других сферах сотрудничества. И я уверен, что Филиппины не будут поддерживать соглашение о производстве дронов, которые будут использоваться в войне любой из сторон. Мы не будем участвовать в том, что добавит жертв. Уже слишком много смертей и разрушений с обеих сторон, и мы не станем инструментом, который увеличит число погибших. Кроме того, речь не только о потерях и разрушениях, но и об экономических трудностях во всем мире из-за санкций. Страдают все. Больше всего страдают украинцы и россияне, но экономические последствия затронули и весь мир. Поэтому мы хотим мирного политического урегулирования при участии обеих сторон, чтобы был достигнут справедливый и прочный мир.

Я не думаю, что народ Филиппин позволит использовать страну одной из сторон, потому что мы — на стороне мира. А это означает, что Россия и Украина должны сами договориться о прочном мире при поддержке других партнеров. Но главные действующие лица — это Россия и Украина. И мы не будем поставлять дроны, чтобы не мешать этому.

— Вы сказали, что это было предложение от украинской стороны. Я правильно понял, что это еще не что-то решенное?

— Судя по тому, что я читал, это предложение со стороны Украины.

— Но нет какой-то совместной структуры, которая уже занимается этим?

— Насколько я знаю, такой структуры нет. Я бы рекомендовал Маниле и настоятельно призвал ее не продолжать и не касаться этого вопроса. Потому что это подорвет нашу позицию. Я уверен, что Манила так и сделает, но если бы это произошло, то это противоречило бы нашей линии. Этого не допустят ни Минобороны, ни МИД, потому что это не поможет закончить конфликт.

— Каков статус меморандума о взаимопонимании между Филиппинами и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)?

— На прошлой неделе на полях четвертого заседания Филиппино-российской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заместитель министра торговли Филиппин Алан Хефти встретился с министром по экономической интеграции Евразийской экономической комиссии Данияром Иманалиевым. Они обсуждали вопрос, почему Филиппины отстают от других стран АСЕАН в плане подписания этого соглашения с ЕАЭС. Еще три года назад, когда я приехал сюда и впервые участвовал в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), эта тема уже стояла на повестке. Я, конечно, все это время отстаивал интерес Филиппин, чтобы столица наконец подписала это соглашение с ЕАЭС. Разумеется, есть соглашение между АСЕАН, то есть секретариатом в Джакарте, и ЕАЭС, это рамочный документ. Но у ЕАЭС есть и отдельные соглашения с нашими другими партнерами по АСЕАН — Камбоджей, Сингапуром, Таиландом, Индонезией. Так почему же не с Филиппинами?

Замминистра Хефти сказал, что мы не будем подписывать это просто "за компанию". Не потому, что другие страны АСЕАН подписали, и мы тоже должны. Мы подпишем потому, что это в наших национальных интересах. А это действительно в наших интересах. Возможно, в Филиппинах просто возникли бюрократические задержки, из-за которых процесс не продвинулся.

Так вот, замминистра Хефти на прошлой неделе подтвердил ЕАЭС, что Филиппины намерены подписать соглашение. Мы надеемся, что это произойдет к следующему году. ЕАЭС предложил подписать его на полях ПМЭФ в следующем году, который пройдет 3–6 июня. Но на самом деле филиппинская сторона, в лице Хефти, предложила подписать его раньше — может быть, прямо на Филиппинах, в ходе одного из заседаний, которые мы будем проводить в период нашего председательства в АСЕАН.