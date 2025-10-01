Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве

Рейтинг@Mail.ru
15:51 01.10.2025 (обновлено: 17:38 01.10.2025)
По данным следствия, с этой начальницей у мужчины не сложились отношения. Вчера он, вооружившись бытовым ножом, пришел на свое рабочее место и нанес ей 2 ранения, женщина скончалась на месте. Вину подозреваемый признал.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чертановский районный суд Москвы отправил под арест сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.
Топоров останется в СИЗО до 29 ноября.
Следователь, ходатайствуя об аресте, отметил, что задержанный полностью признал вину, его действия подтверждаются показаниями нескольких свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью, но он может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.
Согласно материалам суда, Топоров разведен, проживает вместе с дочерью. Работал старшим менеджером по обслуживанию в Сбербанке. Против ареста он возражать не стал.
Он также признал вину и выразил раскаяние, объяснив, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса.
Убийство в отделении банка на Автозаводской улице произошло накануне днем. Топоров набросился с ножом на свою начальницу и как минимум дважды серьезно ранил ее. Женщина умерла на месте, Топорова задержали росгвардейцы.
По данным столичной прокуратуры, причиной нападения стали неприязненные отношения, сложившиеся у него с начальницей.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
Вчера, 11:59
 
