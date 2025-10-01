Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чертановский районный суд Москвы отправил под арест сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.

Топоров останется в СИЗО до 29 ноября.

Следователь, ходатайствуя об аресте, отметил, что задержанный полностью признал вину, его действия подтверждаются показаниями нескольких свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью, но он может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.

Согласно материалам суда, Топоров разведен, проживает вместе с дочерью. Работал старшим менеджером по обслуживанию в Сбербанке. Против ареста он возражать не стал.

Он также признал вину и выразил раскаяние, объяснив, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса.

Убийство в отделении банка на Автозаводской улице произошло накануне днем. Топоров набросился с ножом на свою начальницу и как минимум дважды серьезно ранил ее. Женщина умерла на месте, Топорова задержали росгвардейцы.