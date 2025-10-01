https://ria.ru/20251001/bank-2045653320.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве - РИА Новости, 01.10.2025
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве
Чертановский районный суд Москвы отправил под арест сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:51:00+03:00
2025-10-01T15:51:00+03:00
2025-10-01T17:38:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045657904_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c92ed767fb6504a874c92eb25d2f98e.jpg
https://ria.ru/20250930/moskva-2045330486.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045657904_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8589f5b90cff20e6dfb7ca4c31f01d52.jpg
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка в зале суда
Суд арестовал сотрудника московского банка, обвиняемого в убийстве начальницы, передает корреспондент РИА Новости. По данным следствия, с этой начальницей у мужчины не сложились отношения. Вчера он, вооружившись бытовым ножом, пришел на свое рабочее место и нанес ей 2 ранения, женщина скончалась на месте.
Вину подозреваемый признал.
2025-10-01T15:51
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве
Суд арестовал сотрудника банка в Москве по делу об убийстве его начальницы
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чертановский районный суд Москвы отправил под арест сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.
Топоров останется в СИЗО до 29 ноября.
Следователь, ходатайствуя об аресте, отметил, что задержанный полностью признал вину, его действия подтверждаются показаниями нескольких свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью, но он может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.
Согласно материалам суда, Топоров разведен, проживает вместе с дочерью. Работал старшим менеджером по обслуживанию в Сбербанке. Против ареста он возражать не стал.
Он также признал вину и выразил раскаяние, объяснив, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса.
Убийство в отделении банка на Автозаводской улице произошло накануне днем. Топоров набросился с ножом на свою начальницу и как минимум дважды серьезно ранил ее. Женщина умерла на месте, Топорова задержали росгвардейцы.
По данным столичной прокуратуры, причиной нападения стали неприязненные отношения, сложившиеся у него с начальницей.