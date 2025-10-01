Рейтинг@Mail.ru
Кандидата в депутаты Коми внесли в список террористов и экстремистов
16:32 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/bagirova-2045662591.html
Кандидата в депутаты Коми внесли в список террористов и экстремистов
Кандидата в депутаты Коми внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в депутаты госсовета Коми Оксана Багирова*, арестованная за призывы к терроризму, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из сообщения на сайте Росфинмониторинга.
Ранее следственное управление СК РФ по Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Багирова*.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Багирова Оксана Рафиковна*, 11.02.1975 г.р. , с. Рождественское Уржумского района Кировской области", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.
*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов
25 сентября, 16:43
 
Республика КомиРоссияУхтаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
