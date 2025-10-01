Независимые АЗС в России находятся под угрозой закрытия, заявили в РТС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Независимые АЗС в России, которые составляют около 60% от общего числа заправок в стране, находятся под риском закрытия из-за перебоев с поставками бензина и локального дефицита товара, заявил Российский топливный союз (РТС) в письме в адрес вице-премьера Александра Новака (есть в распоряжении РИА Новости).

"В некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов, а отрицательная рентабельность розничного ритейла в сочетании с отсутствием товара привела к закрытию отдельных АЗС. Продолжение развития указанной ситуации грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности", - говорится в письме.

Союз выделил две основные проблемы на рынке бензинов. Во-первых, снижение объемов производства и биржевых продаж бензинов вызвали рост оптовых цен, которые сравнялись - а в некоторых регионах превысили - розничные. С учетом роста ряда затрат быстрее инфляции рентабельность розничного ритейла по бензинам стала "глубоко отрицательной", заявляется в письме.

Во-вторых, происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина. Объем отгрузки купленного товара, как заявляет РТС , существенно ниже заключенных сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5-2 месяцев. "Учитывая предоплатные условия покупки биржевого товара, эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки. При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставок биржевого товара, купленного независимыми покупателями", - добавляется в письме.

РТС считает, что запрет экспорта бензина ситуацию практически не поменял.

При этом в письме подчеркивается, что по дизельному топливу ситуация менее критична, но "наблюдаемое в последнее время сокращение продаж биржевого товара и увеличение сроков отгрузки привели к нарушению баланса спроса и предложения, росту оптовых цен и к нулевой рентабельности розничных продаж". И запрет экспорта для непроизводителей не приведет к существенному повышению объема предложения в силу небольшого объема указанных поставок из-за превышения в настоящее время внутренних цен над экспортным паритетом.

На производство наиболее востребованного сегодня летнего дизтоплива начинает влиять сезонный фактор, говорится в письме. Растут объемы производства и продаж морозостойких сортов и формируются резервные объемы зимнего дизтоплива, в связи с чем сокращается выпуск и продажи на бирже летнего дизтоплива. При этом продолжаются отгрузки с НПЗ летнего дизельного топлива на экспорт.

В связи с этим для сохранения устойчивой работы розницы РТС предлагает рассмотреть несколько предложений. В первую очередь обеспечить выполнение рекомендации Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также соблюдение сроков и объемов отгрузки по биржевым сделкам. Также предлагается до наступления холодов запретить экспорт дизтоплива для нефтяников с его реализацией в ближайшее время.