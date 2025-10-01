Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях - РИА Новости, 01.10.2025
11:10 01.10.2025 (обновлено: 14:37 01.10.2025)
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников...
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях

В "АвтоВАЗе" опровергли информацию о массовых увольнениях из-за низких зарплат

САМАРА, 1 окт — РИА Новости. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат.
"Массовых увольнений нет. Обычная текучка: кто-то увольняется, кто-то устраивается", — сказал он.
Так Зайцев прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash, в которой утверждалось, что работники "АвтоВАЗа" массово увольняются из-за сокращения размера зарплат — якобы десятки человек подали заявления после выхода из корпоративного отпуска.
"АвтоВАЗ" с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.
Серийное производство Lada Largus на АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о сокращении производства Lada Largus
25 сентября, 15:27
 
