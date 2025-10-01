https://ria.ru/20251001/avtovaz-2045579854.html
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях - РИА Новости, 01.10.2025
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:10:00+03:00
2025-10-01T11:10:00+03:00
2025-10-01T14:37:00+03:00
сергей зайцев
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974582840_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89aa5cbaa44757f201a080ba98d762d1.jpg
https://ria.ru/20250925/avtovaz-2044310805.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974582840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67e91691b79fb2be177107edfdbab0de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей зайцев, автоваз
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
В "АвтоВАЗе" опровергли информацию о массовых увольнениях из-за низких зарплат
САМАРА, 1 окт — РИА Новости. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат.
"Массовых увольнений нет. Обычная текучка: кто-то увольняется, кто-то устраивается", — сказал он.
Так Зайцев прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash, в которой утверждалось, что работники "АвтоВАЗа
" массово увольняются из-за сокращения размера зарплат — якобы десятки человек подали заявления после выхода из корпоративного отпуска.
"АвтоВАЗ" с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.