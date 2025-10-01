Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях

САМАРА, 1 окт — РИА Новости. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат.

"Массовых увольнений нет. Обычная текучка: кто-то увольняется, кто-то устраивается", — сказал он.

Так Зайцев прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash, в которой утверждалось, что работники " АвтоВАЗа " массово увольняются из-за сокращения размера зарплат — якобы десятки человек подали заявления после выхода из корпоративного отпуска.