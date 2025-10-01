Рейтинг@Mail.ru
"Автодор" опроверг сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 "Восток" - РИА Новости, 01.10.2025
18:17 01.10.2025
"Автодор" опроверг сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 "Восток"
"Автодор" опроверг сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 "Восток"
Госкомпания "Автодор" назвала фейком сообщения о якобы скопившихся очередях у заправок на трассе М-12 "Восток": по информации "Автодора", все АЗС работают в... РИА Новости, 01.10.2025
авто, автодор, общество
Авто, Автодор, Общество
"Автодор" опроверг сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 "Восток"

"Автодор" назвал сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 фейком

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" назвала фейком сообщения о якобы скопившихся очередях у заправок на трассе М-12 "Восток": по информации "Автодора", все АЗС работают в штатном режиме, скоплений автомобилей на них не зафиксировано.
Ранее в среду ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором в очереди на заправку стоит колонна примерно из сотни автомобилей. Автор видео утверждал, что это очередь на АЗС на трассе М-12 "Восток".
"В связи с распространяющимся сегодня в телеграм-каналах сообщением о якобы очередях на АЗС на трассе М-12 "Восток", сообщаем о том, что это фейк", - говорится в сообщении "Автодора".
"Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них", - добавляет госкомпания.
В подтверждение пресс-служба компании приложила фотографии нескольких заправок с камер фото- и видеофиксации, снятые 1 октября с 16.50 до 16.58 по местному времени.
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Вчера, 15:31
 
АвтоАвтодорОбщество
 
 
