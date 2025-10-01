"Автодор" опроверг сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 "Восток"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" назвала фейком сообщения о якобы скопившихся очередях у заправок на трассе М-12 "Восток": по информации "Автодора", все АЗС работают в штатном режиме, скоплений автомобилей на них не зафиксировано.

Ранее в среду ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором в очереди на заправку стоит колонна примерно из сотни автомобилей. Автор видео утверждал, что это очередь на АЗС на трассе М-12 "Восток".

"В связи с распространяющимся сегодня в телеграм-каналах сообщением о якобы очередях на АЗС на трассе М-12 "Восток", сообщаем о том, что это фейк", - говорится в сообщении " Автодора ".

"Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них", - добавляет госкомпания.