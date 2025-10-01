Рейтинг@Mail.ru
Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.10.2025 (обновлено: 11:05 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/avto-2045491944.html
Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку
Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку - РИА Новости, 01.10.2025
Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку
Попытки пересадить европейцев на электрокары не увенчались успехом. Протекционистская политика Евросоюза не сработала, а такие гиганты, как Volkswagen и Ford,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:00:00+03:00
2025-10-01T11:05:00+03:00
авто
германия
европа
китай
евросоюз
электромобили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035896010_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_7df4673cfa13bb738665407b3cf0f6a3.jpg
https://ria.ru/20250711/kitay-2028427894.html
https://ria.ru/20250810/audi-2034215880.html
германия
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035896010_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_235d508382420653c5154643d0698bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, германия, европа, китай, евросоюз, электромобили
Авто, Германия, Европа, Китай, Евросоюз, электромобили

Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Попытки пересадить европейцев на электрокары не увенчались успехом. Протекционистская политика Евросоюза не сработала, а такие гиганты, как Volkswagen и Ford, вынуждены сокращать производства. Что происходит на авторынке ЕС — в материале РИА Новости.

Не срослось

Со следующего месяца немецкий концерн Volkswagen начинает сокращать производство на нескольких заводах в ФРГ из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна. На неделю остановятся фабрики в Цвиккау и Дрездене. Завод в Эмдене могут и вовсе закрыть.
В Оснабрюке производство уже сократили. "До конца года там будет как минимум один нерабочий день в неделю. <…> К этому добавится неделя перерыва в октябре", — уточняет DPA.
© AP Photo / Julian StratenschulteМитинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
Концерн и без того испытывал серьезные проблемы, вынудившие объявить о массовых сокращениях. Но последовавшие забастовки вынудили корпорацию пойти на соглашение с профсоюзами. Тем не менее компании все же придется урезать порядка 35 тысяч рабочих мест к 2030-му.
Схожие проблемы, правда, в меньшем масштабе испытывает и Ford, сообщает The Wall Street Journal. Его кельнский завод перейдет на односменный режим работы, а штат сократят на тысячу. Напомним: ранее компания объявила о планах избавиться еще от четырех тысяч мест, итого общая численность сотрудников в Европе упадет на 18 процентов.
Все опять же из-за низкого спроса на электромобили. Хотя именно ради них переоборудовали завод в Кельне, выделив на это два миллиарда долларов.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Дружба с кулаками. Европа преподала Китаю "урок дипломатии"
11 июля, 08:00

Зеленый план

Одной из первостепенных задач ЕС было пересадить граждан на "экологически чистый транспорт". В 2023 году приняли план полного отказа от двигателей внутреннего сгорания, управиться хотели к 2035-му.
Однако все так и осталось на бумаге. В первую очередь из-за высокой стоимости производства как самих автомобилей, так и необходимых для них аккумуляторов, замечает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
"Купить в Китае даже со всеми наценками оказалось дешевле. И введенные европейцами таможенные пошлины не помогли", — указывает он.
Как известно, в 2024 году ЕС заявил, что производители из КНР получают нечестное ценовое преимущество за счет избыточного госсубсидирования, и ввел дополнительные пошлины в размере до 35,3%. Таким образом Брюссель надеялся стимулировать европейцев покупать локальную продукцию.
© РИА Новости / Людмила Попова | Перейти в медиабанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Людмила Попова
Перейти в медиабанк
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Для стабильного роста рынка электромобилей необходимо обеспечить государственную поддержку, а также доступные цены и сопутствующую инфраструктуру, объясняет генеральный директор производителя ключевых узлов для электромобилей ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин.
В Германии по заводам ударила отмена федеральных субсидий — снизился уровень заказов.

Забытое старое

Не все гладко и в других странах. Во Франции рынок электромобилей тоже переживает колебания — падение спроса отчасти связано с изменением структуры продаж и сокращением субсидий.
Обстановка у закрытого завода Audi в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Пора уходить. Европа смирилась с суровой необходимостью
10 августа, 08:00
Дорогое производство приводит к высокой стоимости конечного продукта, что, в свою очередь, ведет к ограничению продаж, а они тормозят инвестиции в расширение инфраструктуры. Отсюда — высокозатратное и неудобное содержание таких авто, говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. В масштабах Европы инфраструктура распределена неравномерно, что также осложняет переход.
Поэтому в ЕС задумались о возврате к "старым порядкам". В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции Schwarz Ecosystem Summit заявил, что будет добиваться отмены запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, ведущие производители просят ЕК разрешить производство дешевых бензиновых мини-каров, сообщает Top Gear.
Однако, отмечают аналитики, полного отката назад тоже не будет — как минимум из-за цен на нефть. Поэтому перспективы рынка электромобилей, да и в целом зеленого перехода, довольно туманны.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
 
АвтоГерманияЕвропаКитайЕвросоюзэлектромобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала