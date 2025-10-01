Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Попытки пересадить европейцев на электрокары не увенчались успехом. Протекционистская политика Евросоюза не сработала, а такие гиганты, как Volkswagen и Ford, вынуждены сокращать производства. Что происходит на авторынке ЕС — в материале РИА Новости.

Не срослось

Со следующего месяца немецкий концерн Volkswagen начинает сокращать производство на нескольких заводах в ФРГ из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна. На неделю остановятся фабрики в Цвиккау и Дрездене. Завод в Эмдене могут и вовсе закрыть.

В Оснабрюке производство уже сократили. "До конца года там будет как минимум один нерабочий день в неделю. <…> К этому добавится неделя перерыва в октябре", — уточняет DPA.

© AP Photo / Julian Stratenschulte Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии © AP Photo / Julian Stratenschulte Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии

Концерн и без того испытывал серьезные проблемы, вынудившие объявить о массовых сокращениях. Но последовавшие забастовки вынудили корпорацию пойти на соглашение с профсоюзами. Тем не менее компании все же придется урезать порядка 35 тысяч рабочих мест к 2030-му.

Схожие проблемы, правда, в меньшем масштабе испытывает и Ford, сообщает The Wall Street Journal. Его кельнский завод перейдет на односменный режим работы, а штат сократят на тысячу. Напомним: ранее компания объявила о планах избавиться еще от четырех тысяч мест, итого общая численность сотрудников в Европе упадет на 18 процентов.

Все опять же из-за низкого спроса на электромобили. Хотя именно ради них переоборудовали завод в Кельне, выделив на это два миллиарда долларов.

Зеленый план

Одной из первостепенных задач ЕС было пересадить граждан на "экологически чистый транспорт". В 2023 году приняли план полного отказа от двигателей внутреннего сгорания, управиться хотели к 2035-му.

Однако все так и осталось на бумаге. В первую очередь из-за высокой стоимости производства как самих автомобилей, так и необходимых для них аккумуляторов, замечает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

"Купить в Китае даже со всеми наценками оказалось дешевле. И введенные европейцами таможенные пошлины не помогли", — указывает он.

Как известно, в 2024 году ЕС заявил, что производители из КНР получают нечестное ценовое преимущество за счет избыточного госсубсидирования, и ввел дополнительные пошлины в размере до 35,3%. Таким образом Брюссель надеялся стимулировать европейцев покупать локальную продукцию.

Для стабильного роста рынка электромобилей необходимо обеспечить государственную поддержку, а также доступные цены и сопутствующую инфраструктуру, объясняет генеральный директор производителя ключевых узлов для электромобилей ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин.

В Германии по заводам ударила отмена федеральных субсидий — снизился уровень заказов.

Забытое старое

Не все гладко и в других странах. Во Франции рынок электромобилей тоже переживает колебания — падение спроса отчасти связано с изменением структуры продаж и сокращением субсидий.

Дорогое производство приводит к высокой стоимости конечного продукта, что, в свою очередь, ведет к ограничению продаж, а они тормозят инвестиции в расширение инфраструктуры. Отсюда — высокозатратное и неудобное содержание таких авто, говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. В масштабах Европы инфраструктура распределена неравномерно, что также осложняет переход.

Поэтому в ЕС задумались о возврате к "старым порядкам". В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции Schwarz Ecosystem Summit заявил, что будет добиваться отмены запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, ведущие производители просят ЕК разрешить производство дешевых бензиновых мини-каров, сообщает Top Gear.

Однако, отмечают аналитики, полного отката назад тоже не будет — как минимум из-за цен на нефть. Поэтому перспективы рынка электромобилей, да и в целом зеленого перехода, довольно туманны.