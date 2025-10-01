Рейтинг@Mail.ru
В США назвали авианосец Gerald Ford легкой мишенью для российского оружия
17:10 01.10.2025 (обновлено: 17:11 01.10.2025)
В США назвали авианосец Gerald Ford легкой мишенью для российского оружия
В США назвали авианосец Gerald Ford легкой мишенью для российского оружия
в мире, россия, сша, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО
National Interest: авианосец Gerald Ford уязвим перед гиперзвуковым оружием РФ

© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice HustedАвианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский авианосец USS Gerald Ford уязвим перед гиперзвуковым оружием РФ, он может стать первой "жертвой" в случае потенциального конфликта НАТО с РФ, пишет журнал National Interest.
"Несмотря на технологический прогресс (Gerald - ред.) Ford, этот авианосец по большей части представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой", - говорится в материале издания.
В материале подчеркивается, что у авианосца нет "реальной защиты" против гиперзвукового оружия.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линейных кораблей, которых не производили с 1940-х годов. Линкоры играли ключевую роль в военно-морских стратегиях многих стран примерно с 1880 года и до Второй мировой войны, когда их значение постепенно стало снижаться в связи с усилением роли авиации и появлением авианосцев.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
