В Ростовской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.10.2025
16:31 01.10.2025
В Ростовской области три человека погибли в ДТП
В Ростовской области три человека погибли в ДТП
Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на участке трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
ростовская область
миллеровский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, ростовская область, миллеровский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Миллеровский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области три человека погибли в ДТП

В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

На месте ДТП в Ростовской области. 1 октября 2025
На месте ДТП в Ростовской области. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Прокуратура Ростовской области
На месте ДТП в Ростовской области. 1 октября 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на участке трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария произошла в 11:50 мск на 860 километре автодороги М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover съехал на правую обочину проезжей части, после чего врезался в стоящий грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом DONBUR.
"В результате ДТП погибли три человека: водитель транспортного средства Land Rover и его два пассажира 1987 года рождения и 2015 года рождения", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи МВД России по региону, устанавливаются все обстоятельства ДТП, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.
ПроисшествияРостовская областьМиллеровский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
