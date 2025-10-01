В Ростовской области три человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на участке трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

"В результате ДТП погибли три человека: водитель транспортного средства Land Rover и его два пассажира 1987 года рождения и 2015 года рождения", - говорится в сообщении.