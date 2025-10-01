В Ростовской области три человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на участке трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария произошла в 11:50 мск на 860 километре автодороги М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover съехал на правую обочину проезжей части, после чего врезался в стоящий грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом DONBUR.
"В результате ДТП погибли три человека: водитель транспортного средства Land Rover и его два пассажира 1987 года рождения и 2015 года рождения", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи МВД России по региону, устанавливаются все обстоятельства ДТП, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.
В ДТП в Приморье погибли два человека
Вчера, 06:51